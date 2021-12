Tasse e famiglia nel 2022: assegno unico e taglio Irpef, chi guadagna di più in base al reddito

Il prossimo anno di tasse per chi ha famiglia con figli tra il taglio dell’Irpef e l’assegno unico ci sarà alla fine un guadagno che ovviamente cambierà in base al reddito. Il Corriere della Sera ha conteggiato le diverse fasce di reddito e ne è uscito fuori che quella che avrà il guadagno maggiore con quasi 1800 euro è la fascia di reddito dei 40mila euro. Questo per le famiglie monoreddito, ovvero con uno solo dei genitori con lavoro retribuito.

Tasse e famiglia per la fascia 40mila euro

I lavoratori dipendenti che nel 2022 avranno il guadagno maggiore sul netto in busta paga sono quelli con un reddito da lavoro di 40mila euro lordi. Questi infatti pagheranno 945 euro in meno di Irpef. Il beneficio, sempre a questo livello di reddito, salirà a 1.772 euro nel caso di famiglia monoreddito con un figlio a carico, per effetto degli 827 euro di importo del nuovo assegno unico familiare. Nel caso i figli a carico fossero due il risparmio, sempre a 40mila euro di reddito, supererà i tremila euro, grazie ai 2.068 euro di assegno unico che si sommeranno ai 945 euro per un totale di 3.013 euro.

E chi ha due redditi?

Per le famiglie con due redditi da lavoro, di cui uno di 15mila euro annui, i benefici maggiori si avranno con un figlio a carico a 30mila euro (+6,4% di reddito disponibile), poi a 40mila euro (+4,5%) e a 60mila (+3,6%). Con due figli a carico, l’aumento complessivo del netto tocca il 9% a 30mila euro di retribuzione lorda totale, il 7,7% a 40mila e il 6,2% a 50mila.