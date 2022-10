Tasse e multe vecchie (quanto?) cancellate fino a importo di (quante?) migliaia di euro

Tasse e multe, qui governo sta confezionando e qui arriverà un piccolo grade regalo dal governo Meloni. Niente di eccezionale, anzi quasi regolare, abituale. Lo stesso tipo di regalo era arrivato con i governi Conte e Draghi. Si prendono le tasse vecchie, ovviamente non pagate, e si abbonano, si cancellano. E altrettanto si fa con le multe. Regalo a chi? A chi non ha pagato. Sembrerebbe brutta ma è molto meno brutta di quel che appare quando a non pagare qualcosa del dovuto sono milioni e milioni e milioni… Quindi è in cottura la cancellazione Ter o stralcio Ter o qualunque sarà il suo nome l’abbuono, il passaggio in cavalleria delle tasse e multe vecchie e non pagate.

Quanto vecchie?

Come spesso è il dettaglio che dettaglio non è. Abbonare e cancellare tasse e multe non pagate dell’anno appena trascorso o anche di quello appena prima non solo sarebbe condono generale. Sarebbe condono perpetuo: comunicare che a pochi anni di distanza del non pagare arriva abbuono equivarrebbe alla cancellazione del sistema fiscale, in toto e senza remissione. Nessuno pagherebbe più nulla sapendo che si può sperare, puntare sulla cancellazione del non pagato recente. Quindi il dettaglio che decide la natura dell’abbuono Meloni è la data, la decorrenza, da quale anno parte il nuovo chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato…tra fisco e contribuente. Se parte da 10 anni fa nel frattempo in dieci anni molti avranno pur pagato. Partisse da due anni fa nel frattempo sarebbero molti di meno quelli che anno pagato. Insomma il cancella tasse e multe non pagate arriverà ad una data non recentissima. Quale data sarà la misura del regalo.

Quante migliaia di euro: mille, duemila o qualcosa in più?

Fino a che anno saranno cancellate tasse e multe non pagate? E, secondo dettaglio anzi dettaglione, fino a che importo? Ovvio, scontato e già praticato il limite dei mille euro. Fino a mille di debito con il Fisco e lo Stato si abbuona. Mille però comincia ad essere poca cosa. Probabile un tentativo di arrivare a duemila. Arrampicarsi a cinquemila pare non ci siano i soldi e soprattutto si entra in zona incentivo all’evasione.

E gli altri regali?

Ne sono stati promessi una vagonata (non dalla Meloni in verità, molto più hanno fatto Salvini e Berlusconi). Pensione tra i 60 e i 62 anni di età. Stipendi e salari con meno Irpef. Estensione del 15% come tassa bassa, piatta e unica per lavoro autonomo fino a 100 mila euro di fatturato. Dimezzamento dell’Irpef su aumenti di reddito anno per anno…Meloni ha già visto e in qualche modo detto che bollette al trotto e non al galoppo saranno insieme il minimo e il massimo che si potrà fare nei prossimi sei mesi.