Tasse vecchie, tasse non pagate da anni, tasse in buona parte inesigibili, tasse perdute…Talmente perdute che lo Stato spesso se ne fa una ragione e rinuncia, Anche stavolta, pare, dicono, sussurrano. In arrivo pare, dicono e sussurrano la cancellazione delle cartelle esattoriali antecedenti il 2015 se l’importo da pagare è inferiore a cinquemila euro.

Non tutta la generosità che sembra luccicare

Il provvedimento-cancellazione, se arriverà, sarà nei fatti meno generoso di quel che sembra: dopo cinque anni molte delle somme da pagare ve non pagate vanno in una sorta di prescrizione fiscale. Quindi si cancellano soprattutto fastidi, burocrazie e ammontare di inutile lavoro per Agenzia delle Entrate. E comunque si cancellerebbe un contenzioso e anche la sostanza di qualche debito fiscale là dove ancora esigibile.

Tasse: rottamate se dopo il 2015

Meno luccicante ma più sostanzioso il secondo braccio del provvedimento annunciato: i debiti fiscali dal 2015 in poi, se non pagati ad oggi, potrebbero essere saldati a rate e senza calcolare interessi e sanzioni. Interessi e sanzioni che col passare degli anni finiscono per ammontare a non poca cosa. Si chiama rottamazione ed è una pratica che da eccezione sta diventando regola.

Non condoni fiscali che troppo apertamente e duramente feriscono chi ha regolarmente pagato e che troppo sfacciatamente invitano di fatto i contribuenti morosi a non pagare, tanto arriva il condono. Non condono ma rottamazione, cioè pagare la tassa non pagata senza il più della “multa” per non aver pagato al tempo dovuto.

Tasse: le decine di milioni di cartelle esattoriali

Cartelle esattoriali a decine di milioni da spedire ai contribuenti. Così tante perché nel 2020 tutte bloccate o quasi. Così tante da non poter essere riversate sulle economie aziendali e familiari nel 2021. Così tante eppure da gestire. Cancellare quelle che ormai son solo pezzi di carta polverosi e praticare uno “sconto” a quelle più recenti e di minore importo sembrano essere le prime scelte, in parte obbligate, del governo in materia fiscale.