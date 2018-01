ROMA – Bollette telefoniche, la tariffazione ogni 28 giorni passa in cavalleria, l’aumento dell’8.6% invece no. Le compagnie telefoniche saranno infatti obbligate dalla legge di bilancio 2018 a tornare alle bollette mensili, rinunciando a quelle tariffate a 28 giorni, e a far pagare ai clienti 12 mesi all’anno anziché 13 (come succede adesso fra mille proteste dei consumatori). Ovviamente le compagnie si adegueranno, perché la legge è legge. Perciò si conteggeranno sì 12 mesi l’anno, ma la spesa totale in un anno non diminuirà. Questo corrisponde, di fatto, a un rincaro della bolletta mensile dell’8,6%.

L’Antitrust ha poi inviato l’esposto del Codacons contro Tim e Vodafone, colpevoli di aver aumentato quasi contemporaneamente e nella identica misura le tariffe praticate ai propri clienti, di fatto annullando del tutto i vantaggi determinati dallo stop alle bollette ogni 28 giorni. Come si legge nella denuncia dell’associazione, “che per prima in Italia si è attivata per denunciare la fatturazione a 28 giorni e i rincari annunciati di recente dalle compagnie telefoniche: Tim e Vodafone, pur tornando alla fatturazione mensile, hanno confermato l’aumento delle tariffe”.

Come scrive Luigi Grassi per La Stampa: