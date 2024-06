Telefonia mobile business: deducibilità e detraibilità

Quando si parla di telefonia mobile business si fa riferimento alle varie offerte pensate per andare incontro alle esigenze delle imprese, individuali o società, dei liberi professionisti (coloro che sono iscritti a un ordine di categoria) e dei lavoratori autonomi.

In ambito lavorativo, infatti, le esigenze per quanto riguarda la telefonia mobile possono essere diverse da quelle degli utenti privati.

Come nel caso delle offerte per i clienti consumer, le offerte business mobile sono di diverso tipo e ogni impresa, libero professionista o lavoratore autonomo potranno scegliere quella che ritengono più conveniente e consona alle proprie esigenze.

Un aspetto importante che però differenzia le offerte consumer da quelle business è quello relativo alla deducibilità e alla detraibilità; la questione non si pone infatti per quanto riguarda le utenze private, ma è importante invece per quanto riguarda quelle business. Cerchiamo quindi di saperne di più su questo aspetto dato che le spese telefoniche possono essere piuttosto rilevanti in ambito business.

Deducibilità e detraibilità

Va brevemente chiarita la differenza tra deducibilità e detraibilità. Una spesa deducibile viene sottratta al reddito e, conseguentemente, il reddito imponibile è inferiore; una spesa detraibile viene invece sottratta all’imposta lorda e, di conseguenza, non si ha una modifica del reddito imponibile.

Percentuali di deducibilità e detraibilità cambiano a seconda del regime fiscale al quale si appartiene. Ovviamente, ogni anno è sempre opportuno verificare che non vi siano state variazioni in tal senso.

Il regime ordinario

Per tutte le imprese che si trovano nel regime ordinario (che, per inciso, è obbligatorio per le società di capitali, enti equiparati e per imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali che superano un certo importo di ricavi), le spese telefoniche di telefonia, sia mobile che fissa, sono deducibili all’80%.

Il regime semplificato

Per tutte le aziende e per i liberi professionisti che adottano il regime semplificato (nel quale sono previsti obblighi contabili minori rispetto a quelli relativi al regime ordinario) le spese telefoniche Internet – ivi comprese quelle delle connessioni Internet – sono deducibili all’80% nel caso in cui siano relative a scopi aziendali.

Nel caso di spese telefoniche fisse relative in parte a esigenze aziendali e in parte a esigenze personali, la percentuale di deducibilità è del 50%.

Le spese telefoniche mobile sono deducibili al 50% a prescindere dagli scopi.

Il regime forfettario

È un regime introdotto alcuni anni fa ed è scelto da molti lavoratori autonomi e da liberi professionisti; non tutti però possono aderirvi poiché sono previsti limiti ben precisi di fatturato. Per chi ha l’opportunità di poterlo scegliere, è un regime fiscale interessante poiché prevede diverse agevolazioni fiscali.

Tuttavia, proprio perché sono contemplate molte agevolazioni, la maggior parte dei costi sostenuti non sono deducibili, ivi compresi quelli relativi a spese di telefonia, fissa o mobile che sia.