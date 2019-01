MILANO – Azioni alle stelle per Terna martedì 29 gennaio. Il titolo ha toccato il massimo storico di 5,392 euro. Terna, Snam, Enel e Italgas hanno monopolizzato la top ten dei migliori performer nella giornata, con rialzi intorno all’1 per cento per ciascuna di loro.

Le azioni Terna da inizio anno si trovano così a guadagnare circa il 6,4%, spiega Money.it, mentre dai minimi del 15 ottobre 2018 hanno segnato un aumento del +21,7% circa.

Il titolo però ha trovato consensi nella fase finale del 2018. Il consenso degli analisti prevede per l’intero 2019 una cedola più elevata.

Le performance delle ultime settimane hanno reso Terna un titolo molto volatile, sia su un orizzonte breve (30 giorni) che di più lungo periodo, cosa che, insieme alla direzionalità rialzista del titolo, permette di lavorare bene in ottica di price breakout, sottolinea Money.it.