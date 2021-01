Tessera sanitaria, il portale (TS) va in tilt: “I servizi di Gestione dati spesa 730 non sono al momento disponibili”

Per il prossimo anno, tra l’altro, le cose si complicheranno ulteriormente come spiega il Giornale:

“Il ministero dell’Economia e delle finanze ha infatti decretato l’introduzione di un invio dei dati al portale tessera sanitaria non più a cadenza annuale bensì , provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 29 ottobre (art.1 comma 7). A rendere il lavoro degli intermediari ancora più intricato il fatto che a partire dal prossimo anno saranno da comunicare in via telematica anche le spese sostenute da contribuenti che si oppongono all’invio dei propri dati (una possibilità prevista dall’art.3 del Dm 31 luglio 2015). Per le spese sanitarie sostenute dal 1 gennaio 2021, infatti, gli intermediari saranno tenuti a comunicare anche l’esercizio dell’opposizione all’invio dei propri dati da parte del contribuente. Tali dati, quelli per cui il diretto interessato ha esercitato la propria opposizione, dovranno essere trasmessi in via telematica al portale Tessera sanitaria senza l’indicazione del codice fiscale”.