ROMA – Ticket: gli esenti con il conto in Svizzera. 17mila denunciati nel 2016, ma sono una marea. Non pagano ticket sanitari per i farmaci e le visite specialistiche, fanno mangiare i figli gratis alla mensa scolastica, ottengono prestazioni sociali agevolate, per loro è tutto gratis cioè sono completamente a carico dello Stato e quindi di noi tutti, ma non sono indigenti, tutt’altro, magari movimentano capitali e preferiscono tenere il conto in Svizzera, che è più sicuro.

La Guardia di Finanza ne ha denunciati 17mila nel 2016: sono evasori fiscali e ladri di welfare (perché accedono a prestazioni pensate per i veri indigenti, perché non contribuiscono a finanziare lo stato sociale). Tra spesa previdenziale, spesa sanitaria e prestazioni sociali agevolate si è stimata una perdita netta per le casse dello Stato di 163 milioni di euro annuali.