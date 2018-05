ROMA – Tim ha comunicato ai sindacati l’imminente avvio della la cassa integrazione. Dovrebbe riguardare, secondo quanto si apprende 3-4 mila persone. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] “Questa mattina l’azienda ha informato i segretari generali che partirà unilateralmente la richiesta di procedura di cassa integrazione”, riferisce all’ANSA Salvo Ugliarolo, segretario generale Uilcom Uil.

In attesa di maggiori dettagli da parte dell’azienda sulla cassa integrazione, il segretario generale della Uilcom Uil precisa che “come sempre abbiamo fatto, se sarà confermata la procedura, avvieremo un confronto presso il ministero del lavoro sapendo che come Uilcom abbiamo necessità di entrare nel merito dei punti salvaguardando, come primo obiettivo, l’occupazione”.

“Gli argomenti sul tavolo avrebbero meritato approfondimenti – commenta il sindacalista – rispetto alle proposte dell’azienda sull’utilizzo del prepensionamento attraverso l’articolo 4 della legge Fornero, la possibilità di fare nuova occupazione con l’inserimento di giovani e la riqualificazione insieme all’internalizzazione di attività, oltre alla possibilità di affrontare tematiche riguardanti il secondo livello aziendale”.