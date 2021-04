Ubi Banca diventa Intesa Sanpaolo: spariscono filiali, migrano conti correnti. Cosa cambia per i clienti (Foto archivio Ansa)

Ubi Banca addio: a partire da oggi, lunedì 12 aprile, l’istituto di credito nato ad aprile 2007 dalla fusione tra Banche Popolari Unite e Banca Lombarda e Piemontese, entra a far parte del gruppo Intesa Sanpaolo.

Con il passaggio informatico, avvenuto nel weekend, entrano in Intesa circa 15 mila dipendenti, 2,4 milioni di clienti, 2,6 milioni di conti correnti e circa 1.000 filiali.

Ma cosa cambia per chi era titolare di un conto corrente Ubi Banca?

Da Ubi Banca a Intesa, cambia l’Iban

Per i correntisti, il cui conto migrerà in Intesa Sanpaolo cambierà il codice Iban. Ma niente panico, tutti gli accrediti che perverranno con le vecchie coordinate bancarie, compresi quelli continuativi saranno automaticamente indirizzati sulle nuove coordinate di Intesa Sanpaolo.

Lo stesso avverrà per gli addebiti domiciliati, che saranno automaticamente aggiornati affinché ogni operazione pre-autorizzata prosegua con le nuove coordinate.

Da Ubi Banca a Intesa, carte di debito e prepagate

Restano attive le carte di debito e le prepagate Ubi Banca fino al prossimo 31 dicembre 2021, oppure fino a naturale scadenza se antecedente alla fine di questo anno.

Prima della scadenza e comunque entro il 31 dicembre 2021, i clienti ex Ubi verranno contattati per la sottoscrizione di una nuova carta.

Da Qui Ubi a My Key, cambia l’internet banking

A partire da oggi non sarà più disponibile il servizio di multicanalità Qui Ubi. La lista completa dei servizi e delle funzioni è stata comunicata ai clienti già lo scorso 15 gennaio.

Per quanto riguarda i servizi digitali, già da metà marzo 2021, accedendo al proprio Qui UBI, i clienti hanno a disposizione tutte le informazioni utili per attivare My Key, l’internet banking di Intesa Sanpaolo, e ottenere le nuove credenziali di accesso.

Inbiz primo accesso

I clienti imprese potranno attivare le loro nuove utenze dagli attuali portali Ubi e beneficiare dei canali on line MyKey Business e Inbiz e delle relative funzionalità e offerte. I principali servizi informativi e di incasso e pagamento rimarranno attivi nel servizio Digital Banking Imprese Ubi nel periodo di passaggio ad Inbiz.

Infine gli Enti, gestiti in servizio di Tesoreria e Cassa, potranno utilizzare la nuova piattaforma Inbiz Enti a partire dal 12 Aprile 2021. La vecchia piattaforma Qui Ubi Enti resterà disponibile in modalità informativa fino al 30 Aprile 2021.

Per quanto riguarda il deposito titoli, il rapporto esistente verrà trasferito a Intesa Sanpaolo.