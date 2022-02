Ucraina, borse: crollo automatico dopo l’invasione russa, Mosca brucia un terzo della capitalizzazione

Con l’invasione russa dell’Ucraina sprofondano le borse in tutto il mondo: quelle asiatiche hanno chiuso la seduta di giovedì 24 febbraio in forte ribasso, già anche quelle europee e precipita la borsa russa.

Borse, Europa sprofonda dopo l’invasione dell’Ucraina

A metà seduta Francoforte cede il 5%, Parigi il 4,9%, Londra il 3,1% con Piazza Affari che indossa la maglia nera (-5,1%).

Gli investitori, come già in Asia e come accadrà tra meno di due ore negli Usa (i future sugli indici di Wall Street cedono oltre il 2%), fuggono dal rischio acquistando beni rifugio come l‘oro (salito a 1.970 dollari l’oncia) e i titoli di Stato, con il Treasury americani e il bund tedesco, i cui rendimenti sono in calo, rispettivamente, di 13 e 10 punti base, in testa agli acquisti.

La prospettiva di uno scontro tra l’Occidente e uno dei principali esportatori di petrolio e gas ha fatto impennare i prezzi dei prodotti energetici, con il brent che ha sfondato i 105 dollari al barile e il wti i 100 dollari, ai massimi dal 2014.

I future sul gas vengono scambiati a 117,2 euro al megawattora (+32%) sul mercato di Amsterdam, che funge da benchmark per il prezzo del gas europeo.

Ma volano i prezzi delle principali materie prime, inclusi i generi alimentari, con il rischio di accelerare la spirale inflattiva messa in moto dal Covid.

Borsa di Mosca in profondo rosso: -33%

Ma Mosca, almeno sui mercati, è anche vittima dell’aggressione decisa dal presidente Vladimir Putin. Il listino moscovita sta infatti perdendo un terzo del suo valore (-33%), bruciando oltre 200 miliardi di dollari di capitalizzazione mentre il rublo perde il 3,8% sul dollaro con cui scambia a 3,5%.

Intanto il rendimento dei titoli di Stato ucraini è esploso di altri 679 punti base, schizzando al 21,2%.

Spread Btp-Bund a 175 punti base a metà seduta

Resta alto lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni a 175 punti base a metà giornata, dopo una partenza sopra quota 176.

Con i rendimenti di tutti i titoli di Stato occidentali in calo per acquisti degli operatori a proteggersi dal crollo delle Borse, il tasso del prodotto del Tesoro è all’1,88%, dopo avere superato quota 1,9% in avvio.

Complessivamente stabile poco sotto l’11% il bond russo a 10 anni.

Ucraina, chiusura negativa per le borse asiatiche

In forte ribasso anche le borse asiatiche, con Tokyo che ha chiuso in calo dell’1,8%, Sydney del 3%, Seul del 2,6%, Shanghai dell’1,7% e Shenzhen del 2,4% mentre Hong Kong, ancora aperta, affonda del 3,4%.

Ucraina, Cai: “Quotazioni di grano, mais e soia alle stelle”

L’ invasione russa in Ucraina fa schizzare alle stelle le quotazioni di grano tenero, mais e soia a livello internazionale su livelli mai visti prima d’ora e le prime conseguenze potrebbero ricadere presto su consumatori e agricoltori. E’ la convinzione di Cai-Consorzi Agrari d’Italia dopo l’analisi dei dati delle borse merci internazionali.