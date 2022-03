Ucraina, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna non importeranno più petrolio e gas russo

Gli Stati Uniti non importeranno più petrolio e gas russo. Lo ha annunciato lo stesso presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il presidente USA ha vantato l’accordo bipartisan in Usa sull’embargo all’energia russa ma ha detto di capire che molti alleati non sono in grado di allinearsi su questa misura.

L’annuncio di Boris Johnson

L’annuncio del presidente statunitense arriva pochi minuti dopo l’annuncio del premier Boris Johnson che aveva spiegato che il Regno Unito si impegnerà a bloccare le importazioni di gas e petrolio dalla Russia entro fine anno.

La Gran Bretagna ,d’altronde, a differenza di diversi Paesi dell’Europa continentale tra cui l’Italia, importa da Mosca un quantitativo residuale di queste materie prime rispetto al suo fabbisogno complessivo.

La Germania: “Gli Usa non si aspettano un embargo da noi”

Il vicecancelliere tedesco, Robert Habeck, ha affermato che gli Usa “non si aspettano e non pretenderanno” dalla Germania lo stesso atteggiamento sull’embargo dell’importazione del petrolio dalla Russia. “Negli Usa tutti hanno detto che loro si trovano in una situazione diversa da quella in cui ci troviamo noi, che siamo importatori di petrolio”, ha affermato, in una conferenza stampa a Berlino, ricordando di essere stato nei giorni scorsi a Washington. “E gli Usa non pretendono e non si aspettano che facciamo la stessa cosa”, ha aggiunto.