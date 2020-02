UnipolSai assume: le figure ricercate, come candidarsi

ROMA – UnipolSai, compagnia assicurativa che opera in Italia attraverso una grande rete formata da circa 3.000 agenzie assicurative e oltre 5.700 subagenzie distribuite su tutto il territorio nazionale, assumerà diplomati e laureati, con spirito di iniziativa e di innovazione, orientamento al cliente, al risultato e all’efficienza, ottime competenze relazionali, buone capacità di ricerca delle informazioni, analisi, sintesi e attitudine al problem solving e alla gestione di progetti, capacità di lavorare in team e per obiettivi.

Le nuove figure riguardano Addetti Commerciali, che dovranno gestire i clienti già acquisiti, raggiungere gli obiettivi di budget definiti, ampliare la clientela; Operatori Ufficio Clienti, i quali dovranno occuparsi delle offerte commerciali, dell’emissione e della gestione della contrattualistica, delle informazioni, dei reclami e delle segnalazioni; Referenti Commerciali, che si occuperanno delle relazioni commerciali con i clienti e i fornitori e gestiranno le risorse commerciali loro affidate; Analisti di Organizzazione, che dovranno fornire supporto specialistico e organizzativo, progettare nuovi processi e strutture per avviare nuove iniziative di business, garantire un monitoraggio costante predisponendo la relativa reportistica etc. Per verificare tutte le posizioni aperte e per inviare la propria candidatura potete cliccare qui.