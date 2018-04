UnipolSai assume, tutte le posizioni aperte per diplomati e laureati

ROMA – La Società Assicuratrice Italiana (SAI) nasce come società di assicurazioni nel 1921 a Torino con lo scopo principale di assicurare i rischi industriali. Nel 2002, dopo aver incorporato La Fondiaria Assicurazioni, cambia nome diventando Fondiaria Sai.

Nel gennaio 2014 la società, che è entrata a far parte del Gruppo Unipol, prende il nome di UnipolSai,una delle compagnie assicurative più importanti nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi e leader in Italia nel ramo danni, in particolare nell’RC Auto.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

La Compagnia opera in Italia attraverso una grande rete formata da circa 3.000 agenzie assicurative e oltre 5.700 subagenzie, tramite le quali offre una gamma completa di prodotti e servizi assicurativi e serve oltre 10 milioni di clienti.

UnipolSai è sempre alla ricerca di personale giovane diplomato o laureato da assumere come … continua a leggere.