ROMA – Le vacanze 2020 ci costeranno il 20% in più. Secondo i calcoli del Codacons, i costi per il nostro svago estivo saranno aumentati di un quinto a causa del Covid.

O meglio, a causa della crisi che l’emergenza Coronavirus ha provocato, con il conseguente aumento dei prezzi.

Facciamo due calcoli rapidi: se pensavate di spendere 1000 euro, ora dovete metterne in preventivo 1200.

Se pensavate di spenderne 2000, ora ne dovete spendere almeno 2400. E così via.

E nei calcoli del Codacons, citati anche dal Sole 24 Ore, sono compresi i bonus vacanze previsti dal governo.

Questo rincaro è presto spiegato: albergatori e operatori del settore turistico devono recuperare le spese effettuate per mettere in regola le strutture ricettive.

Cioè secondo le norme sul distanziamento sociale e quelle dell’igienizzazione di ambienti e oggetti.

Basti pensare agli stabilimenti balneari: per rispettare le distanze, devono mettere meno ombrelloni, meno sdraio, e ovviamente questo prevede meno ingressi.

E parliamo, è bene ricordarlo, di attività che vivono sul lavoro di pochi mesi all’anno.

Ma anche i ristoranti dovranno rivedere la ripartizione dei tavoli (e diminuire i posti) per rispettare le regole.

Ricordiamo che il bonus vacanze è ripartito a seconda della grandezza del nucleo familiare richiedente: 500 euro per le famiglie, 300 per le coppie, 150 per i single. Lo possono richiedere i nuclei familiari con Isee non superiore a 35mila euro.