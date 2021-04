Vacanze 2021, nella lista verde dei viaggi del Regno Unito potrebbero essere incluse circa 30 destinazioni per le vacanze. Ma è probabile, scrive Giampaolo Scacchi, che siano assenti la maggior parte dei paesi europei, Italia compresa.

Gran Bretagna, Italia nella lista nera per le vacanze

Secondo quanto riportato dal Sun, il sistema a semaforo della Gran Bretagna inserirà i paesi in una lista verde, gialla o rossa a seconda del rischio che rappresentano in relazione alla pandemia. I paesi “verdi” eviteranno la quarantena, i paesi gialli e rossi dovranno mettere in quarantena i turisti, rispettivamente a casa e in hotel.

Paul Charles della PC Agency ha previsto che nella lista verde potrebbero essere presenti fino a 30 destinazioni in base al numero delle vaccinazioni e dei contagi. “E’ molto probabile che 20-30 paesi potrebbero essere verdi immediatamente”.

Portogallo, Gibilterra e Malta e alcune Isole della Grecia unici paesi “covid -free” in Europa

Charles afferma che il Portogallo, Gibilterra e Malta sono probabilmente gli unici paesi sulla lista, al contempo potrebbero farcela anche gli Emirati Arabi Uniti, che include Dubai, e le Maldive.

Le altre destinazioni dovrebbero essere:

Seychelles

Israele

Barbados

Marocco

Sri Lanka

Grenada

Santa Lucia

Antigua

Turks e Caicos

Isole Falkland

Sant’Elena

Secondo il Telegraph, nelle Isole Canarie le vaccinazioni attualmente sono del 91%, rispetto al solo 18% in Spagna nel suo complesso, il che significa che potrebbero essere mèta delle vacanze estive dei britannici. Le Azzorre e Madeira, in Portogallo, sono al 36% e al 33,7%, molto più alte del 20% del paese, mentre la Grecia sta dando la priorità alle vaccinazioni nelle isole, il che significa che potrebbero essere incluse destinazioni come Zante, Mykonos e Santorini.

Malta e Gibilterra sono le più probabili a essere presenti nella lista verde: la prima ha vaccinato il 44% della popolazione e Gibilterra è stata la prima nazione a vaccinare raggiungendo il 97%.

Paesi con alto tasso di vaccinazione includono le Maldive, al 52%, le Seychelles, il 67%, e gli Stati Uniti, il 40%.