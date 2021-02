Vaccini, imprese italiane pronte a produrle; Danila Perillo, Galenica Senese: Aspettiamo da Giani i fondi europei

Vaccini prodotti in Italia. Se ne parla, ma le imprese sono pronte. Ecco il caso di Danila Perillo e dela sua Galenica Senese. Figlia di imprenditori, napoletana d’origine, sognava di fare l’architetto, ma per accontentare il padre ha scelto Medicina. Laureata e specializzata in Oncologia con il massimo dei voti. Morto il babbo, Danila Perillo si dedica ad una delle aziende di famiglia, dislocata a Siena.

La “Galenica Senese” specializzata nella produzione di farmaci per via iniettabile che è diventata la sua vita.

L’azienda prevalentemente di produzione è molto cresciuta, ha risonanza internazionale e una vasta gamma di prodotti: infusionali, per i pazienti in ospedale, farmaci antinfiammatori ed antipiretici, salvavita, anestetici, siringhe di acido ialuronico per uso oftalmico, ortopedico e come filler di bellezza.

160 dipendenti e più linee di produzione: un’azienda familiare gestita – dice Danila Perillo con orgoglio – da poche persone ma che offre servizi da multinazionale. La formazione medico-scientifica, la passione, la forza e la determinazione, hanno influito sulle scelte di questa donna coraggiosa che vive lontana dal suo luogo d’origine.

Medico e imprenditore

Medico, oncologa, imprenditrice generosa, un po’ controcorrente, con la mente aperta al nuovo, paladina delle giuste cause. È anche delegata provinciale di AIDDA per Siena, insieme con Susanna Rinaldi. Tutti i valori forti trasmessi dai suoi genitori– dice – l’hanno sempre sostenuta e aiutata.

Durante il COVID 19 non si è mai fermata. Nella lista dei prodotti alcuni sono indispensabili per la cura del virus. C’è anche un nuovo integratore per potenziare le difese immunitarie contro il COVID 19. Perché, oggi più che mai, la ricerca, è un valore sul quale investire.

Vivremo un nuovo Rinascimento – sostiene Danila – dove creatività e l’essere umano saranno al primo posto. Abituata per educazione, sensibilità e cultura a non arrendersi mai, affronta ogni giorno le sfide della vita. Trasmettendo i suoi valori alle nipotine Greta e Rachele. E alla figlia Allegra, psichiatra, coinvolta anche lei nella crescita dell’azienda.

Produrre i vaccini in Italia

Dalle ultime notizie sui giornali, vista l’esigenza di produrre anche in Italia, Danila Perillo è pronta con la sua azienda a produrre vaccini in Toscana: sempre che – dice – il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani riesca ad ottenere quei famosi finanziamenti dall’Europa.