Il rientro dalle ferie sarà particolarmente amaro quest’anno. La causa sono gli aumenti di prezzi e tariffe che stanno per abbattersi sugli italiani e che determineranno una vera e propria “stangata d’autunno”.

711 euro in più a famiglia tra settembre e novembre

Si tratta di aumenti in media pari a +711 euro annui a famiglia tra settembre e novembre. Lo denuncia il Codacons, calcolando le spese che dovranno affrontare gli italiani. La prima spesa sarà quella alimentare con incrementi medi dei prezzi del 10% su base annua. Un nucleo di 4 persone si ritrova così quest’anno a spendere 172 euro per i primi rifornimenti alimentari post-vacanze, con una maggiore spesa di circa 16 euro rispetto al 2021.

Occorre fare il pieno all’automobile. Con i listini attuali, il gasolio è più elevato del 16% rispetto allo scorso anno. La benzina costa il 6% in più. Per un pieno di carburante, considerati i prezzi medi correnti, si spendono “solo” 87 euro grazie allo sconto sulle accise deciso dal Governo (che però non sarà eterno).

Altra nota dolente sono i mutui. La Bce sembra intenzionata ad alzare a settembre i tassi dello 0,50% per contrastare l’impennata dell’inflazione. Se attuata, questa decisione determinerebbe un aumento immediato delle rate dei mutui a tasso variabile con un aggravio di spesa di circa 42 euro al mese, ossia +500 euro su base annua.

L’incognita bollette

Le bollette, al momento restano una vera incognita. Si annunciano maxi-rincari causati dal forte rialzo delle quotazioni internazionali dell’energia. Ipotizzando uno scenario ottimistico con un +15% per la luce e +20% il gas ad ottobre, la stangata complessiva sulla spesa energetica raggiungerebbe nel 2022 quota +965 euro a famiglia (+380 euro la luce, +585 euro il gas) rispetto alla spesa sostenuta per le stesse forniture nel 2021.

Per chi ha figli c’è poi il caro-scuola. In base alle prime rilevazioni del Codacons, i prezzi del corredo (diari, libri, astucci, quaderni, ecc.) registrano incrementi medi del +7% rispetto al 2021. La spesa per l’acquisto del materiale scolastico raggiunge così quota 588 euro a studente nel caso in cui si scelgano prodotti griffati e marchi famosi, cui va aggiunta la spesa per i libri di testo che varia a seconda della scuola e del grado di istruzione. Il totale potrebbe però raggiungere i 1.300 euro a studente.