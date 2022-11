Via dal forno le teglie non utilizzate e altri consigli. Ecco il vademecum per risparmiare sulla bolletta (foto Ansa)

Per risparmiare sulla bolletta bisogna sempre ricordarsi di togliere dal forno le teglie non utilizzate. Questo è uno dei consigli contenuti del vademecum stilato da Aires, l’associazione italiana che riunisce le principali aziende e gruppi distributivi specializzati di elettrodomestici ed elettronica di consumo, e Applia Italia, l’associazione che all’interno di Confindustria rappresenta i produttori di elettrodomestici.

Capitolo elettrodomestici nuovi

Con gli elettrodomestici nuovi si risparmia:

“Prendendo in esame alcuni esempi (fonte ENEA sulla base di dati ARERA), si evince che un frigocongelatore a libera installazione da 300 litri dotato di nuova etichetta energetica consuma almeno il 55% in meno rispetto ad un prodotto vecchio, con un risparmio di circa 150 euro all’anno; una lavatrice di capacità media 8/9 kg dotata di nuova etichetta energetica consuma mediamente il 64% in meno rispetto ad un prodotto della generazione precedente, con un risparmio di circa 200 euro all’anno; una lavastoviglie a libera installazione da 12 coperti dotata di nuova etichetta energetica consuma il 78% in meno rispetto ad un prodotto vecchio, con un risparmio di oltre 300 euro all’anno. Limitandoci quindi alla sostituzione di lavatrice, frigorifero, lavastoviglie con circa 10 anni di anzianità con prodotti dotati di nuova etichetta energetica è possibile risparmiare circa 650 euro all’anno da moltiplicare per tutta la durata di vita dei prodotti”.

Comportamenti virtuosi

Ecco l’elenco dei comportamenti virtuosi con i quali abbattere i costi: