ROMA – Viaggi, assicurazioni, banche, salute, cibo: sono molti gli ambiti nei quali sono state introdotte novità che, a partire dal 2018, tuteleranno maggiormente i consumatori italiani. Si tratta di norme volute dall’Unione europea a tutela dei cittadini.

Le disposizioni di Bruxelles riguardano diversi argomenti, dall’acquisto di pacchetti turistici online all’uso di carte di credito e bancomat, fino alla privacy. Il sito La Legge per tutti li elenca diversi, spiegando in che cosa consistono i vantaggi. Vediamoli insieme.

VIAGGI – Da quest’anno chi compra un pacchetto turistico su internet avrà gli stessi diritti riconosciuti a chi lo acquista all’agenzia. C’è la possibilità di disdire il viaggio con rimborso del prezzo in caso di circostanze straordinarie (come problemi importanti di salute, gravidanza a rischio, un nuovo incarico di lavoro, ecc.) o trasferirlo a un’altra persona (ad esempio un familiare o un amico). Il rivenditore potrà annullare il viaggio se non viene venduto un certo numero di biglietti ma non nel caso di viaggi di meno di 24 ore o di viaggi organizzati per motivi di lavoro. L’offerta acquistata su internet dovrà essere più trasparente. Inoltre prenotando attraverso la struttura turistico-alberghiera sarà possibile ottenere gli stessi sconti che prima si potevano avere con gli intermediari online.

ASSICURAZIONI E PRODOTTI FINANZIARI – Il primo gennaio è entrata in vigore la cosiddetta direttiva MiFID II per una maggiore tutela dei piccoli investitori. Se un risparmiatore vorrà investire dei soldi in pacchetti azionari, obbligazionari o altro capitale di rischio, la banca o qualsiasi altro intermediario finanziario dovrà chiarire in modo più trasparente rispetto al passato quali sono i rischi che corre e i costi che si andrà a sostenere. Lo stesso discorso vale per le assicurazioni, che, a partire da ottobre, dovranno presentare non più tanti fogli e carte da firmare ma un unico documento che spieghi la polizza assicurativa in modo più semplice e chiaro.

BOLLETTE DELL’ENERGIA ELETTRICA – Entrano in vigore nuovi sistemi di conciliazione per contestare le bollette della luce. Prima di un’eventuale causa, infatti, bisognerà adesso rivolgersi a un organismo di mediazione per tentare la conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità Garante. In alternativa, sarà possibile rivolgersi anche ad altri organismi di mediazione incluse le conciliazioni paritetiche delle Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco degli organismi ADR dell’Autorità o presso le Camere di commercio. La procedura di conciliazione, gratuita, dovrà concludersi entro 90 giorni.

CARTE DI CREDITO E BANCOMAT – Dal 13 gennaio 2018 sono ridotte tutte le commissioni applicate dalle banche per chi paga con carta di credito o bancomat. La commissione non potrà essere superiore allo 0,2% del valore dell’operazione effettuata per i pagamenti con carta di debito e allo 0,3% per i pagamenti con carta di credito. Chi paga un biglietto aereo online non potrà pagare di più di chi lo paga alla biglietteria tradizionale. Inoltre si potranno pagare con carte anche caffè e giornali. I commercianti pagheranno commissioni ridotte.

PRELIEVI NON AUTORIZZATI DAL CONTO – Come spiegano gli esperti de La Legge per tutti,

di solito i contratti stipulati tra il cliente e la banca prevedono la restituzione delle somme prelevate da estranei detratta una franchigia a carico degli utenti. Tale franchigia è stata, fino a ieri, di 150 euro. Ora un decreto legislativo appena approvato dal Governo ha abbassato la franchigia a 50 euro. In forza di questa modifica chi ad esempio ha subito il furto di 500 euro dal bancomat avrà diritto a ricevere la restituzione di 450 euro (al netto della franchigia). La nuova norma è stata varata per incentivare i pagamenti elettronici e tutelare maggiormente i clienti delle banche.

DIGITALE TERRESTRE – Da aprile 2018 chi va all’estero può usare gli abbonamenti on line ai servizi video, tv, sport, musica, giochi ed e-book in ogni Paese membro dell’Unione europea. Dal prossimo Natale, inoltre, finirà il geoblocking anche per gli acquisti online: si potrà approfittare delle offerte per accessori, viaggi, biglietti, auto a noleggio da qualsiasi sito di un Paese Ue senza vedersi bloccato l’acquisto sulla base della residenza.

SALUTE – A partire dall’11 aprile diventa obbligatoria la riduzione della quantità di acrillamide (sostanza cancerogena che si forma durante i processi di frittura) presente nei cibi come le patatine. Inoltre dal 7 giugno disinfettanti, detergenti, detersivi e pesticidi dovranno essere privi di sostanze chimiche EDC, che possono danneggiare il sistema ormonale e provocare il cancro.

AUTO – Come conseguenza del Dieselgate le nuove auto in commercio dovranno essere state sottoposte a un nuovo test per misurare le emissioni reali di ossidi di azoto (NOx) e particolato.

LAMPADINE – Vanno fuori commercio le vecchie lampade alogene a incandescenza. Inizia definitivamente l’era dei LED, la cui durata può arrivare fino a 20 anni e che consentiranno a ogni consumatore di risparmiare circa 115 euro.

SCALDABAGNI E CALDAIE – Dal 26 settembre gli scaldabagni e le caldaie di nuova produzione dovranno emettere meno ossido di azoto.