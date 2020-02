ROMA – Utenti che si ritrovano all’improvviso a dover pagare per una vecchia scheda sim non più utilizzata e ormai dimenticata, a cui Vodafone ha applicato un costo di 5 euro al mese. Secondo quanto riporta Repubblica è quanto accaduto a diversi utenti della compagnia telefonica.

Uno di loro ha scritto al quotidiano: “Mi è arrivata una fattura e un addebito su carta per una sim dimenticata, creduta morta. Nessun avviso da parte dell’operatore. Solo a fatica sono riuscito a disdire la sim ed evitare nuovi addebiti”. E sulla vicenda indaga Agcom, la Autorità garante delle comunicazioni.

Secondo quanto riferito da Vodafone a Repubblica si tratterebbe di sim dati su abbonamento che prima erano pagabili solo a consumo, senza costi fissi, ma che da luglio 2019 hanno un costo fisso minimo di 5 euro al mese, a fronte di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Vodafone sostiene di avere avvisato gli utenti come richiesto dalle leggi tramite i contatti associati a quella sim via posta cartacea, e-mail o altri legati a quell’utente. Ma evidentemente il meccanismo non deve aver funzionato tanto bene se molti utenti si sono ritrovati la sorpresa.

Gli utenti si lamentano anche della difficoltà della disdetta: “Ho scoperto che bisogna chiamare il call center e fare richiesta. Poi loro ti provano a richiamare per conferma, perché devono registrare la telefonata. Ma se perdi quella telefonata, la richiesta si annulla. Nel mio caso è andata così. Ma se considerate che, ormai, quando chiamano i call center si evita di rispondere per non essere tempestati…”, ha denunciato l’utente a Repubblica.

Ma questa non è l’unica brutta sorpresa che ha colto i clienti Vodafone. Qualcuno si è infatti visto addebitare nuove offerte mai attivate, con i conseguenti costi, su sim ormai scadute. Si attendono gli sviluppi da Agcom. (Fonte: Repubblica)