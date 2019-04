Volotea, assume: le figure ricercate dalla compagnia aerea

ROMA – Avevamo già parlato della compagnia aerea Volotea che, nel 2018, ha cominciato ad ampliarsi grazie all’apertura di nuove rotte e all’assunzione di nuovo personale, aprendo 58 rotte per un totale di 293 collegamenti e arrivando ad operare in 78 città di medie e piccole dimensioni e in 13 Paesi europei tra i quali l’Italia, con basi operative a Venezia, Palermo, Verona e Genova, oltre che in Francia, Spagna, Grecia etc.

Anche per il 2019 Volotea è alla ricerca di personale, soprattutto assistenti di volo (hostess e steward), ma anche piloti, addetti manutenzione etc., da inserire nelle divere aree della compagnia. La ricerca è rivolta non solo alle figure professionali che sono già in possesso dei requisiti necessari per lavorare a bordo degli aeromobili, ma anche a coloro i quali non hanno alcuna esperienza nel settore.