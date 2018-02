NEW YORK – Chiusura in forte calo per Wall Street. Il Dow Jones perde il 4,62% a 24.345,23 punti, il Nasdaq cede il 3,78% a 6.967,53 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 4,11% a 2.648,54 punti. Seduta nera a Wall Street per il Dow Jones e lo S&P 500. Il Dow Jones perde più di 1.100 punti, in quello che è il suo calo maggiore dal 2011. Lo S&P 500 cede il 4,1%, il calo maggiore dall’agosto 2011.

Il brusco calo registrato a Wall Street poco dopo le 21.00 ora italiana somiglia molto al ‘flash crash’ del 2010. Lo affermano alcuni analisti. Il flash crash è il fenomeno che si verifica sui mercati elettronici in cui il ritiro degli ordini accentua rapidamente il calo dei prezzi.

Il Dow Jones nel punto più basso della seduta è arrivato a perdere il 6,12%, ovvero 1.597,08 punti: un calo maggiore rispetto a quello del 6 maggio del 2010 quando si è verificato il flash crash. Allora il Dow Jones aveva perso 1.000 punti anche se in termini percentuali era sceso del 9,2%.