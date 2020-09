Enel X, accordo con Uber a supporto della mobilità elettrica negli Stati Uniti

Enel X e Uber insieme in campo per offrire ai conducenti, accesso a una guida pulita al 100% attraverso il nuovo prodotto JuiceEco di Enel X.

Enel X, fornitore leader di soluzioni innovative per l’energia e la mobilità elettrica, ha presentato JuiceEco, una nuova alternativa per i conducenti di veicoli elettrici negli Stati Uniti per un’alimentazione con energia rinnovabile al 100%.

JuiceEco, disponibile esclusivamente attraverso Enel X, fornisce i certificati per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (REC) Green-e® per alimentare i consumi di qualunque veicolo elettrico, ovunque negli Stati Uniti, con elettricità a zero emissioni.

“JuiceEco offre ai conducenti di veicoli elettrici una scelta per quanto riguarda la fonte di elettricità da utilizzare per la stazione di ricarica JuiceBoxe.

Questo prodotto è basato sull’idea dimostrata che i REC forniscono un modo semplice, tracciabile ed efficace per favorire la produzione di nuova energia rinnovabile permettendo al contempo ai conducenti di veicoli elettrici di contribuire ai benefici positivi per l’ambiente di un’energia pulita al 100%”, ha dichiarato Giovanni Bertolino, Direttore e-Mobility di Enel X North America.

“Siamo lieti di lavorare in partnership con Uber e offrire ai conducenti in tutti gli Stati Uniti JuiceEco, lavorando insieme per rendere le nostre comunità più sostenibili”.

Enel X e Uber hanno unito le forze per offrire sconti speciali per il pacchetto completo di ricarica intelligente JuiceBox ai conducenti che utilizzano la piattaforma Uber negli Stati Uniti.

Nell’ambito di questa partnership, i conducenti potranno inoltre ricevere gratuitamente un pacchetto JuiceEco da 15.000 miglia (24.140 km) attraverso il punto vendita online dedicato di Enel X, al fine di rendere la condivisione delle corse più sostenibile. Enel X ha inoltre accreditato la stazione di ricarica domestica, JuiceBox, suo prodotto di punta, in decine di programmi di utility negli Stati Uniti e i conducenti possono facilmente verificare se hanno diritto a ricevere un ulteriore sconto utility con uno strumento basato sul codice postale, essenzialmente per acquistare un caricatore a costo zero o quasi.

“Siamo emozionati di collaborare con Enel X e rendere la ricarica più accessibile per quanti guidano un veicolo elettrico”, ha dichiarato Nishith Kumar, Responsabile delle Partnership per la Sostenibilità di Uber.

“Pensiamo che il futuro sia radioso per i veicoli elettrici e per Uber e non vediamo l’ora di collaborare ancor più con società leader come Enel X”.

La notizia arriva mentre sempre più conducenti stanno considerando di abbandonare le tradizionali automobili a benzina per i veicoli elettrici e la maggior parte degli americani è a favore di un maggiore sviluppo dell’energia pulita, ad esempio dall’eolico e dal solare.

Enel X ha creato JuiceEco per offrire a un numero maggiore di conducenti di veicoli elettrici un modo per alimentare i loro veicoli con energia rinnovabile, sia che essi possano o meno installare pannelli solari a casa.

Circa un terzo dei clienti della mobilità elettrica residenziale di Enel X negli Stati Uniti ha un sistema a energia solare in loco e oltre il 60% dei recenti clienti di JuiceBox intervistati ha espresso la richiesta di avere REC.

I clienti di Enel X possono ora scegliere quanti chilometri preferiscono guidare con alimentazione a energia rinnovabile al 100%, riducendo le emissioni e coprendo il loro fabbisogno di elettricità con energia pulita.

“I veicoli elettrici sono puliti soltanto tanto quanto l’energia che li alimenta”, ha dichiarato Jennifer Martin, Direttore Esecutivo del Center for Resource Solutions, che gestisce il programma di certificazione Green-e.

“JuiceEco offre ai conducenti la possibilità di utilizzare energia pulita al 100%, indipendentemente da dove effettuano la ricarica.

Siamo emozionati di vedere che questo mutamento si trasforma in un modello nazionale, con i veicoli elettrici dell’intero paese che diventano davvero a emissioni zero”.

Il prezzo di JuiceEco parte da 30 dollari, ovvero 3.400 kilowatt-ora di energia pulita prodotta, equivalenti all’elettricità necessaria per 10.000 miglia (16.093 km) di percorrenza con un veicolo elettrico; 45 dollari, ovvero 5.100 kilowatt-ora di energia pulita prodotta, equivalenti all’elettricità necessaria per 15.000 miglia (24.140 km) di percorrenza con un veicolo elettrico; e 60 dollari, ovvero 6.800 kilowatt-ora di energia pulita prodotta, equivalenti all’elettricità necessaria per 20.000 miglia (32.186 km) di percorrenza con un veicolo elettrico.

Ipotizzando una vita media di 200.000 miglia (321.868 km), i consumatori possono assicurarsi, per appena 600 dollari, che il 100% dei chilometri totali percorsi in una vita intera sia alimentato ad energia pulita e rinnovabile. JuiceEco può essere acquistata online sul sito di Enel X.

Enel X è la business line globale di Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nei settori in cui l’energia sta evidenziando il maggior potenziale di trasformazione: città, abitazioni, industria e mobilità elettrica.

La società è leader mondiale nel settore dei servizi avanzati per l’energia con una capacità di gestione della domanda di oltre 6 GW a livello mondiale e dispone di 110 MW di capacità di stoccaggio nel mondo, oltre a essere leader nel settore della mobilità elettrica con circa 130.000 punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici disponibili in tutto il mondo.

Enel X in Nord America gestisce oltre 10,5 miliardi di dollari statunitensi di spesa annuale per l’energia di circa 4.500 clienti commerciali su oltre 35.000 siti.

La società possiede circa 4,7 GW di capacità di demand response e oltre 70 progetti di stoccaggio “behind-the-meter” operativi o contrattualizzati. DER, il software intelligente di ottimizzazione di Enel X, è progettato per analizzare in tempo reale i dati energetici e di consumo in bolletta, migliorare le performance e gestire installazioni energetiche distribuite in una serie di diversi flussi di valore e applicazioni. Per saperne di più sulla e-Mobility di Enel X visitare il sito: https://evcharging.enelx.com/.