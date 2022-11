Bollettometro, cos’è e come funziona lo strumento per provare a tagliare costi di luce e gas (foto Ansa)

In queste ore è arrivata la notizia che la bolletta del gas di ottobre sarà un po’ meno cara del 13% rispetto a quella precedente. Se a ottobre si pagherà un po’ meno lo sappiamo grazie al cosiddetto “bolletometro” mensile. Qui il link.

Cos’è il “bolletometro”

Il “bolletometro” è stato istituito dall’Autorità per l’energia accogliendo una delle richieste avanzate dall’Unione nazionale consumatori nella consultazione sulla delibera dello scorso luglio sui nuovi metodi di determinazione delle tariffe per il mercato tutelato.

Con questo sistema quando il prezzo cala gli utenti riescono a intercettare più facilmente le variazioni di prezzo in modo anche da poter scegliere ogni volta il servizio migliore sul mercato.

L’Arera, infatti, ha ritenuto di dover tenere conto “dell’esigenza di prevedere una maggiore periodicità di fatturazione nell’ambito del servizio di tutela così da permettere ai clienti finali di conoscere più frequentemente la propria spesa e di redistribuire i pagamenti delle bollette su più mesi”.

Secondo Sos Tariffe, infatti, scegliere le offerte migliori potrebbe essere la mossa giusta per tagliare ulteriormente i costi: “Le tariffe luce e gas di tipo indicizzato consentono l’accesso al prezzo dell’energia all’ingrosso, con riferimento al Pun per la luce e al Psv per il gas naturale. Il calo degli indici si traduce, quindi, in un costo dell’energia più basso”.