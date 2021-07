Corrente elettrica: casa nuova, nuova energia!

Stai per cambiare casa o l’hai appena fatto ma non sai ancora come regolarti per la corrente elettrica con i contratti di fornitura luce e gas? Niente panico, puoi portare con te la tua energia… oppure sceglierne una nuova!

Cambio tariffa luce e gas: come fare?

Che si tratti di un subentro ad un inquilino precedente, o di un contratto ex novo, potrai giovare dell’assistenza tecnica del tuo fornitore di fiducia, oppure rivolgerti ad uno nuovo, scegliendo le condizioni contrattuali più adatte alle nuove esigenze.

Un trasloco spesso comporta anche un mutamento dello stile di vita e dei consumi giornalieri. Un piano tariffario studiato per un piccolo appartamento da single non sarà più valido per un nucleo familiare; allo stesso modo, se stai lasciando la casa di famiglia per un loft tutto tuo, sarà importante rimodulare il prospetto in bolletta.

Se stai sognando una smart-home per sbizzarrirti con l’hi-tech, ma hai paura dei costi troppo alti, non demordere: informandoti bene sugli incentivi statali in corso, potrai investire con più serenità.

Consumi energetici, come ottenere una casa più green

Importante, infatti, è non lasciarsi scappare l’opportunità dell’Ecobonus per ristrutturare casa in maniera sostenibile. Un’abitazione completa dei requisiti necessari a renderla il meno impattante possibile sull’ambiente, sarà anche molto meno costosa dal punto di vista dei consumi energetici.

Il passaggio ad un consumo più green potrà essere accuratamente considerato e monitorato da personale di settore esperto, pronto a dare tutte le chiarificazioni necessarie. Il primo passo è informarsi. In pochi minuti e qualche clic sul portale giusto potrai trovare risposte utili ai tuoi dubbi.