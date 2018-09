ROMA – La diffusione della mobilità elettrica è in forte crescita a livello mondiale, con un’espansione che sta superando ogni previsione, avendo raggiunto la quota di 4 milioni di veicoli venduti. Anche in Italia ci sono importanti segnali positivi con un’accelerazione delle immatricolazioni, tra plug-in ed elettriche, che raddoppiano nei primi 8 mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017.

Enel X, azienda leader in Italia e nel mondo nella realizazione di tecnologie e soluzioni elettriche innovative, prosegue nella realizzazione del Piano nazionale per le infrastrutture di ricarica e lancia “Intelligent charging solutions”, soluzioni chiavi in mano, modulari e scalabili studiate per privati, aziende e amministrazioni pubbliche.

Le nuove offerte e l’avanzamento del programma sono stati illustrati venerdì 21 settembre nell’ “e-mobility revolution 2018” presso l’Autodromo di Vallelunga a Campagnano Romano. Presenti Francesco Venturini, Responsabile Enel X, e Alberto Piglia, Responsabile e-Mobility di Enel X. A chiudere i lavori, Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel.

“La nostra sfida è quella di guidare la transizione energetica: l’elettricità sarà il principale vettore per realizzare una profonda decarbonizzazione di tutti i settori, primo fra tutti quello dei trasporti – ha dichiarato Francesco Starace. – Quella della mobilità elettrica è una ‘rivoluzione in corso’ e l’Italia parte da una posizione di vantaggio avendo una rete già completamente digitalizzata. Per la realizzazione del nostro Piano nazionale di infrastrutture di ricarica abbiamo già siglato accordi per circa 4.300 infrastrutture di ricarica con le amministrazioni pubbliche ma anche con realtà industriali e commerciali, che ci permetteranno di proseguire speditamente per far sì che l’auto elettrica diventi un mezzo alla portata di tutti”.

“La mobilità elettrica è oggi, non il futuro – afferma Francesco Venturini, responsabile Enel X – I dati di crescita delle immatricolazioni dei veicoli elettrici in Italia sono confortanti e aprono enormi prospettive anche per la filiera delle imprese italiane coinvolte. Oggi presentiamo una gamma di servizi ed offerte integrati che rispondono alle diverse esigenze di mobilità di tutti i clienti e degli stessi clienti in momenti diversi della giornata. C’è ancora molto da fare e per promuovere appieno il settore nel nostro Paese crediamo sia necessario elaborare un quadro di intesa Stato-Regioni per armonizzare e uniformare le regole comunali e la distribuzione delle infrastrutture”.

La “famiglia Juice”.

Nella presentazione Enel X ha introdotto ai circa 700 presenti tra giornalisti, esperti del settore e influencer la “famiglia Juice”, una gamma completa, modulare e scalabile pronta a crescere di pari passo con il mercato della mobilità elettrica.

Jukebox è la nuova box station che viene installata in ambito privato: è connessa, per monitorare in tempo reale lo stato di ricarica dell’auto dallo smartphone, compatta, e intuitiva, segnala cioè gli stati con differenti colori verde, giallo e rosso (in ricarica, prenotato, fuori servizio).

JuicePole è la colonnina di ricarica su strada, che sostituisce le polestation che dal 2007 hanno coperto la prima fase dell’infrastrutturazione in ambito pubblico. Da fine anno entrerà nelle città facilitando l’esperienza di ricarica grazie al nuovo schermo e all’integrazione con la nuova App Enel X Recharge. Consente la ricarica contemporanea di due vetture con 22 kW di potenza in corrente alternata ed è equipaggiata con la migliore tecnologia di connettività possibile: può essere attivata attraverso la App o tramite card ed è predisposta per pagamenti contactless; oltre a carte di credito anche Apple/Samsung pay.

La JuiceBox – disponibile anche in versione commercial – e la JuicePole sono componenti ideali per la ricarica delle flotte aziendali per cui la “rivoluzione elettrica” è già iniziata: il total cost of ownership dei mezzi elettrici rende già oggi conveniente migrare su full electric parti della propria flotta, e le agevolazioni offerte dai comuni italiani rendono i mezzi elettrici particolarmente indicati per gli utenti che necessitano di accedere alle zone ZTL.

L’adozione di mezzi a zero emissioni locali è inoltre essenziale per tutte le flotte che perseguono obiettivi di abbattimento delle emissioni di CO2 medio di flotta. Enel X, con i propri partner di noleggio a lungo termine è in grado di assistere le aziende nell’analisi di esercizio della flotta, proponendo soluzioni di ricarica e mezzi ottimizzati sulla base delle esigenze specifiche dei clienti e fornendo uno strumento completo di gestione delle infrastrutture di ricarica.

Enel X è in grado di far crescere le infrastrutture di ricarica di pari passo con i bisogni della flotta. JuiceStation è la soluzione che permette di collegare una serie di JuiceBox commercial in modo economico e funzionale. Enel X è alla ricerca di RechargePartner: centri commerciali, supermercati, palestre, ristoranti, hotel che vogliono attrarre clienti selezionati, particolarmente attenti ai trend tecnologici quali sono oggi gli utilizzatori di vetture elettriche. Enel X ha avviato una cooperazione sperimentale con importanti operatori garantendo la posa e la manutenzione a costo zero in cambio della disponibilità dell’area di parcheggio per una durata di 8 anni. A partire da gennaio apriremo la candidatura a tutti gli esercizi pubblici.

La mobilità elettrica è una soluzione per tutti i comuni italiani che vogliono migliorare la qualità dell’aria delle città e intraprendere la strada verso la sostenibilità ambientale: per questo motivo Enel X affianca gli uffici tecnici nell’individuazione delle soluzioni più adeguate, fornendo l’installazione e la manutenzione di tutta l’infrastruttura senza oneri.

JuiceLamp è la soluzione realizzata da Enel X che integra l’illuminazione pubblica con l’infrastruttura di ricarica: è il “lampione intelligente” a LED che, oltre a garantire alta efficienza e gestione da remoto, consente fino a due vetture contemporaneamente di fare il “pieno” di energia, sia con App che con card. Il JuiceLamp è inoltre predisposto per la videosorveglianza, il monitoraggio della qualità dell’aria e la connettività in fibra o il WiFi urbano.

Enel si è impegnata in un piano quinquennale di installazioni di infrastrutture di ricarica nel nostro paese: 14.000 colonnine entro il 2022 per un investimento complessivo fino a 300 milioni di euro. Il piano Enel prevede una copertura capillare in tutte le regioni italiane.

È un piano dinamico, flessibile, aperto a tutti coloro (enti pubblici e/o privati) che intendono collaborare per la crescita della mobilità elettrica in Italia, che aiuterà a superare la paura di rimanere a piedi (la cosiddetta range anxiety) e farà sì che si accelererà l’offerta di autovetture elettriche in Italia, stimolando le case automobilistiche, a introdurre nuovi modelli sul mercato. Il piano prevede l’installazione di stazioni di ricarica a 22kW (quick), stazioni a 50kW (fast), stazioni fino a 350kW (ultrafast). Per la realizzazione del piano, oltre alla pubblica amministrazione, sono stati coinvolti anche attori privati proponendo l’installazione di infrastrutture presso i centri commerciali o siglando accordi con i car manufacturers.

Enel X sta portando avanti accordi per oltre 13.000 infrastrutture di ricarica, di cui per circa 4.300 sono già stati firmati. Tali accordi stanno permettendo di procedere all’installazione con un ritmo di circa 60-80 colonnine a settimana. Ad oggi le nuove colonnine pubbliche installate nell’ambito del nuovo Piano sono 680.

Il Piano Italia prevede anche importanti progetti strategici che Enel X sta portando avanti con partner europei come il progetto EVA+, finanziato dalla Comunità Europea che prevede l’installazione di colonnine Fast Recharge lungo le strade ad alta percorrenza in Italia, con l’obiettivo di raggiungere le 180 colonnine entro il 2018. Le prime 100 infrastrutture sono state installate, sono attive e permettono la ricarica di un veicolo elettrico in circa 20 minuti.

Enel X sta inoltre collaborando con il consorzio Ionity per installare e gestire le prime infrastrutture ultrafast in Italia, 20 siti che ospiteranno fino a 6 colonnine ciascuno, in grado di ricaricare completamente in 15-30 minuti i veicoli elettrici attuali e di prossima generazione.

I test-drive a Vallelunga.

Al termine della presentazione, i presenti hanno potuto prendere parte ai test-drive sulla pista di Vallelunga grazie all’accordo stipulato da Aci, proprietaria della pista, e Enel X. Fuori dal centro congressi, erano presenti infatti diversi marchi automobilistici con i loro modelli elettrici già presenti sul mercato.