ROMA – Edison rafforza la sua presenza in Calabria con l’acquisizione di Gas Natural Vendita Italia, società energetica che fornisce gas ed energia elettrica, prevalentemente nel Centro-Sud Italia.

Ai 55.560 clienti del territorio calabrese, localizzati per la maggior parte nelle provincie di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Edison garantisce l’affidabilità e competenza di un operatore storico dell’energia, che è parte di uno dei maggiori gruppi energetici a livello mondiale.

“Siamo felici di rafforzare il legame con questo territorio dove, oltre a fornire energia e gas ai clienti finali, siamo presenti con i nostri impianti di produzione” ha affermato Lorenzo Misani, AD di Edison Energie.

“La centralità del cliente e la qualità del servizio sono i cardini del nostro lavoro e sono certo che riusciremo a portare ai clienti calabresi la nostra consolidata esperienza e la nostra affidabilità. A partire da oggi” ha continuato Lorenzo Misani “i clienti calabresi di Gas Natural Vendita Italia riceveranno la bolletta con un nuovo marchio, quello di Edison. L’offerta e le condizioni della fornitura restano le stesse. I nostri clienti non devono fare niente. Agli sportelli di fiducia troveranno le stesse persone al loro servizio con ancora più disponibilità di prima.”

Con l’acquisizione di GNVI, costata 195,3 milioni di euro, Edison rafforza la propria posizione nel mercato domestico, aumentando del 50% la base clienti.

L’acquisizione rafforza anche la sua posizione di operatore nazionale di riferimento nel settore retail, raggiungendo un volume di clienti utile ad avere un ruolo di primo piano in Italia.

L’accordo comprende un contratto di fornitura a lungo termine del gas proveniente dal giacimento Shah Deniz, in Azerbaijan, che porterà a un’ulteriore diversificazione delle forniture di gas verso l’Italia.

Il portafoglio clienti gas di GNVI è di circa 420.000 presenze residenziali (molti serviti in regime di maggior tutela, affidabili nei pagamenti e con un elevato grado di fidelizzazione) e 15.000 piccole e medie imprese, per un volume totale di gas venduto pari a 3,3 TWh.

GNVI vende anche energia elettrica a circa 53.000 clienti retail e PMI e lo scorso anno ha venduto inoltre circa 7,3 TWh ai clienti industriali e sul mercato all’ingrosso. Ma GNVI è presente anche nella manutenzione di caldaie a gas tramite la Servigas, con oltre 90.000 clienti.

Infine, Gas Natural Vendita Italia è attiva nel settore del gas naturale compresso per il trasporto, ambito in cui Edison, che è parte di uno dei maggiori gruppi energetici a livello mondiale, è impegnata per favorire l’uso di combustibili a basso impatto ambientale.