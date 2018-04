ROMA – Enel ha installato il suo primo sistema di accumulo energetico in Canada dopo la firma di un accordo con Algoma Orchards, la società dell’Ontario specializzata nella produzione, trasformazione e commercializzazione di mele.

L’impianto dovrebbe entrare in servizio entro il primo semestre del 2018 e assicurare a Algoma Orchards significativi risparmi, distribuiti su un periodo contrattuale di 11 anni.

Enel X, la divisione servizi energetici avanzati del Gruppo Enel, attraverso la controllata statunitense EnerNOC, Inc. ha firmato un accordo con il produttore e distributore di mele Algoma Orchards nell’Ontario, per l’installazione di un sistema di accumulo a batterie a ioni di litio da 1 MWh, estendendo l’esperienza del Gruppo nei sistemi di storage per la prima volta in Canada.

Il software di Enel DEN.OS1 ottimizzerà l’utilizzo delle batterie, con l’obiettivo di favorire risparmi economici nella gestione degli oneri di Global Adjustment (GA) in Ontario e promuovere la partecipazione di Algoma Orchards al programma di demand response dell’operatore Independent Electricity System Operator (IESO) della Provincia canadese. Il sistema di accumulo entrerà in servizio nella prima metà del 2018, e dovrebbe generare risparmi significativi per Algoma Orchards su un periodo contrattuale di 11 anni.

“Questo accordo dimostra l’importanza dello sviluppo di sistemi energetici flessibili, come quelli di accumulo, per consentire risparmi ai clienti business e migliorare la sostenibilità e affidabilità della rete elettrica per tutti i consumatori”, ha commentato Francesco Venturini, responsabile di Enel X. “Il continuo calo dei costi delle batterie ci permetterà di sviluppare molti altri impianti come quello di Algoma Orchards, che valorizza l’eccellenza del nostro software DEN.OS1 e consente risparmi ai clienti attraverso offerte commerciali personalizzate”.

L’accordo prevede che Enel acquisterà, installerà e gestirà la batteria per conto di Algoma Orchards, e condividerà i risparmi consentiti dal software di ottimizzazione DEN.OS1 che controlla il sistema di accumulo. Enel fornirà inoltre servizi di previsione dei picchi ai fini del Global Adjustment e registrerà il sistema di accumulo a batterie nel programma di demand response di IESO.

“Algoma Orchards ha una lunga tradizione nella realizzazione di progetti di sostenibilità ambientale come il riciclaggio delle acque dell’impianto di produzione, l’accumulo di acqua piovana e la gestione di un impianto solare di grandi dimensioni nel nostro stabilimento di Newcastle”, ha spiegato Kirk Kemp, Presidente di Algoma Orchards. “Questo sistema di accumulo energetico aiuterà a ridurre la nostra impronta energetica, con grande orgoglio di tutti i nostri collaboratori”.

Nell’Ontario, GA è un onere incluso nelle bollette elettriche mensili di tutti gli utenti che serve per coprire i costi collegati alla fornitura di adeguata capacità di generazione e di programmi di risparmio energetico in tutta la provincia. I clienti, come Algoma Orchards, con una domanda di picco superiore a 500 kW possono partecipare alla Industrial Conservation Initiative (ICI) che consente di gestire gli oneri GA riducendo la domanda nei periodi di massima richiesta.

Di conseguenza, molti grandi clienti commerciali e industriali stanno guardando ai sistemi di accumulo per gestire i picchi di domanda e, quindi, ridurre gli oneri GA. Il software DEN.OS1 di Enel, combinato con il sistema di accumulo di energia, massimizza i risparmi sugli oneri GA prevedendo i momenti di picco della domanda sulla rete e ricorrendo all’energia accumulata nella batteria anziché prelevarla dalla rete.

Il sistema di accumulo di Enel può creare ulteriore valore ottimizzando l’utilizzo della batteria per il programma di wholesale demand response di IESO. Il software di energy intelligence DEN.OS1, combinato con il sistema di accumulo di energia, consente ad Algoma Orchards di monetizzare l’accumulo partecipando al programma IESO, che corrisponde alle imprese energivore un pagamento in cambio della loro disponibilità a ridurre i loro consumi in risposta ad eventuali necessità della rete, oltre a una tariffa aggiuntiva in caso di effettiva trasmissione. Attingendo dall’energia accumulata nella batteria, Algoma Orchards può ridurre il proprio consumo energetico quando richiesto dalla rete e contribuire alla sua stabilità, senza alcun impatto sulle operazioni complessive dell’azienda.

I programmi di gestione della domanda sono finalizzati a incentivare le grandi imprese energivore, quali gli stabilimenti di produzione, i data center e le società di costruzioni affinché adeguino i loro consumi energetici, in modo da stabilizzare la rete. La gestione della domanda assicura maggiori flessibilità di rete e stabilità, nonché un uso più efficiente dell’infrastruttura energetica, al fine di contribuire a contenere i prezzi dell’elettricità sul più basso livello possibile per tutti i consumatori.

Algoma Orchards è un importante produttore di mele all’ingrosso e al dettaglio nella regione di Durham, Ontario. La società si avvale dei servizi di gestione della domanda di EnerNOC dal 2010. Enel, attraverso EnerNOC, è presente in Ontario, Canada dal 2008 ed è attualmente il più grande aggregatore commerciale e industriale di gestione della domanda nella provincia, con circa 200 MW in circa 400 siti. Attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power North America, Enel si è di recente aggiudicata due impianti eolici in Canada, Riverview (115 MW) e Phase 2 di Castle Rock Ridge (30,6 MW), entrambi ad Alberta. La società gestisce già due parchi eolici in Canada: Castle Rock Ridge (76,2 MW) ad Alberta e St. Lawrence (27 MW ) in Terranova.