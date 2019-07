ROMA – Maxi accordo siglato tra Enel e Angloamerican in Cile per le energie rinnovabili. La società italiana, attraverso la controllata cilena Enel Generación Chile, e la multinazionale mineraria AngloAmerican hanno siglato un accordo in base al quale la controllata cilena di Enel fornirà per dieci anni fino a 3 TWh l’anno di energia rinnovabile ad AngloAmerican, per soddisfare il consumo energetico dell’azienda mineraria nel Paese.

Si tratta del più grande contratto di fornitura di energia da fonte rinnovabile per volumi annui mai siglato dal Gruppo Enel oltre che il più grande contratto di questo tipo in Cile. L’energia rinnovabile fornita da Enel Generación Chile consentirà ad AngloAmerican di ridurre di oltre il 70% le emissioni totali di CO2 in Cile. L’accordo sarà attivo a partire dal 2021.

Enel, attraverso la business line globale Enel Green Power, fornisce energia rinnovabile a clienti industriali e commerciali in tutti il mondo tra cui: Facebook, Google, il produttore degli Oreo, Mondelez, della Budweiser AB InBev, il gruppo bancario BBVA e Femsa, l’imbottigliatore della Coca-Cola. L’obiettivo di questi accordi è quello di fornire ai clienti industriali, energia da fonti rinnovabili affidabile, personalizzabile e competitiva, che permetta loro di raggiungere gli obiettivi ambientali e di favorire la diffusione delle rinnovabili a livello globale. (Fonte Enel e ANSA)