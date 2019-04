ROMA – Enel S.p.A. (“Enel”) ha incrementato la propria partecipazione al capitale della controllata cilena Enel Américas S.A. (“Enel Américas”) al 56,42% dal precedente 51,8%, a seguito del regolamento di due operazioni di share swap (le “Operazioni di Share Swap”) stipulate con un istituto finanziario nell’ottobre 2018 per acquisire fino a un massimo del 5% del capitale di Enel Américas, come annunciato a suo tempo al mercato.

In base a quanto previsto dalle Operazioni di Share Swap, Enel ha acquisito: 1.707.765.225 azioni ordinarie di Enel Américas, e 18.931.352 American depositary shares (“ADS”) di Enel Américas, ciascuna delle quali è equivalente a 50 delle suddette azioni ordinarie. Tutte queste azioni rappresentano complessivamente il 4,62% del capitale di Enel Américas.

Il corrispettivo pagato per le azioni ordinarie e le ADS di cui sopra, in linea con le Operazioni di Share Swap, è pari rispettivamente a circa 198 miliardi di pesos cileni (116 pesos cileni per azione) e 164,7 milioni di dollari USA (8,7 dollari USA per ADS), per un totale di circa 412 milioni di euro. Il corrispettivo pagato da Enel nell’ambito delle Operazioni di Share Swap è stato finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente. L’operazione di share swap sulle azioni ordinarie di Enel Américas prosegue, tenuto conto dell’iniziale obiettivo di incrementare la partecipazione fino al 5% del relativo capitale.

In relazione all’annunciata proposta di aumento del capitale sociale di Enel Américas per un importo fino a 3,5 miliardi di dollari USA, che sarà sottoposta per approvazione all’Assemblea straordinaria degli azionisti di Enel Américas convocata per il 30 aprile 2019, Enel rende nota la propria intenzione di votare a favore di tale proposta; nel caso in cui questa risulti approvata, e subordinatamente alle condizioni di mercato, Enel intende inoltre sottoscrivere azioni ordinarie di Enel Américas corrispondenti alla sua attuale partecipazione nella società, pari al 56,42%, esercitando il proprio diritto di opzione.

Le operazioni sopra menzionate sono in linea con il Piano Strategico 2019-2021 del Gruppo Enel presentato ai mercati, che resta focalizzato sulla riduzione della presenza delle partecipazioni di minoranza nelle società del Gruppo che operano in Sud America.