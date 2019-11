Enel, avviata costruzione del parco eolico Aurora in Nord Dakota

ROMA – Enel, attraverso Enel Green Power North America, la controllata statunitense per le rinnovabili, ha avviato la costruzione del parco eolico Aurora da 299 MW in Nord Dakota. La costruzione dell’impianto, che dovrebbe entrare a pieno regime per fine 2020, richiederà un investimento di circa 450 milioni di dollari Usa.

Aurora, spiega l’azienda in una nota, è supportato da un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica (PPA) che prevede la vendita dell’energia prodotta da una parte dell’impianto all’utility locale Basin Electric Power Cooperative, che fa seguito al contratto di fornitura energetica virtuale già siglato in precedenza durante l’anno con Gap Inc. “La costruzione di Aurora dimostra la forza di Enel Green Power come azienda integrata in grado di occuparsi dello sviluppo, della realizzazione e dell’esercizio di impianti in Nord America, espandendo la nostra presenza nelle principali regioni e fornendo soluzioni flessibili, appositamente pensate per aiutare i clienti commerciali a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità,” ha commentato Antonio Cammisecra, CEO di Enel Green Power.

“Grazie alle nostre competenze nel campo delle energie rinnovabili e alle positive prospettive economiche di lungo termine per il settore, questo progetto rappresenta un ulteriore esempio di collaborazione tra aziende e utility, con l’obiettivo di sfruttare l’energia rinnovabile sia per le sue caratteristiche di sostenibilità sia per la sua redditività economica”.