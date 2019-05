ROMA – Enel, già prima tra le utility in Europa, raggiunge il massimo storico da sempre in termini di capitalizzazione, pari a 58.7 miliardi di euro. Il titolo ha chiuso a 5.771 euro per azione con un rialzo del 17,8% nell’ultimo anno, del 13,5% da inizio 2019 e del 4,6% nell’ultimo mese.

In questo momento si classifica al secondo posto nel mondo come società di energia elettrica. Il Sole 24 Ore segnala che al primo posto resta ancora la nordamericana Nextera Energy, che ha una dimensione di Borsa equivalente a 85 miliardi.

L’amministratore delegato Francesco Starace ha confermato al quotidiano economico come Enel punti a crescere ancora, procedendo nel piano di acquisizioni di reti di media grandezza (nel mirino oggi due società in vendita in America Latina per circa 3 miliardi di dollari il valore stimato).

“Il manager ha anche spiegato il motivo dell’interesse per questi asset: il know how sviluppato in Italia nella digitalizzazione delle reti è praticamente unico e consente al gruppo di estrarre grande valore quando acquista una rete di distribuzione non ancora digitalizzata. È il motivo per il quale la società brasiliana Eletropaulo è stata acquistata lo scorso per circa 2 miliardi di dollari”. (fonte Sole 24 Ore)