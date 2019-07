Brasile, Enel Distribuição Goiás migliore società elettrica del Paese

BRASILIA – Enel Distribuição Goiás è stata riconosciuta per il secondo anno consecutivo come la società di distribuzione di energia con la migliore evoluzione del Brasile dall’Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta presso la sede della Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Brasília.

Il premio Abradee viene assegnato sulla base della qualità del servizio, della responsabilità sociale e ambientale, della gestione operativa, di quella economico-finanziaria e delle valutazioni assegnate direttamente dai clienti. Enel Goiás è la società che ha dimostrato il miglior avanzamento in tutti gli indicatori rispetto all’anno precedente. Tra i finalisti, nella categoria relativa alla gestione operativa, anche Enel Distribuição São Paulo, la società di distribuzione che opera nello Stato di São Paulo acquisita dal Gruppo Enel nel 2018.

A partire dal 2017, anno in cui Enel ha assunto il controllo della società di distribuzione che opera nello Stato di Goiás, Enel Goiás ha investito circa 3,5 volte più di quanto effettuato in precedenza quando l’azienda era sotto il controllo dello Stato. Tra il 2017 e il 2018 la società ha infatti investito più di 1,5 miliardi di Reais grazie a cui è stato possibile ottenere un miglioramento degli indici di qualità certificati dalla Aneel, l’Agenzia nazionale per l’energia elettrica.

Il livello di qualità del servizio elettrico a marzo del 2019 è il migliore della storia dell’azienda. (Fonte: Enel)