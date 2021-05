Enel dona 50mila euro al crowfunding per Avanchair, per lo sviluppo delle sedie a rotelle di ultima generazione

Enel contribuisce alla raccolta dei fondi necessari allo sviluppo di Avanchair, la sedia a ruote di ultima generazione gestita da sistemi di movimento automatici, con una donazione fino a cinquanta mila euro.

Enel e il crowfunding per lo sviluppo di Avanchair

Il crowdfunding è stato lanciato sulla piattaforma Eppela. Durerà circa quaranta giorni e ha l’obiettivo di raggiungere i centotrentamila euro necessari per la realizzazione del prototipo ready to market. “Siamo felici di supportare lo sviluppo di un progetto innovativo in grado di migliorare la vita di milioni di persone costrette a vivere su una sedia a ruote”, ha dichiarato Ernesto Ciorra, Direttore Innovability® di Enel.

“La storia di Avanchair dimostra che c’è bisogno più che mai di nuove tecnologie e nuove soluzioni che supportino e guidino il cambiamento. Enel è costantemente alla ricerca di innovazioni che promuovano lo sviluppo sostenibile, startup, innovatori indipendenti, università e centri di ricerca, potenziali aziende partner, ONG e associazioni”.

L’obiettivo di Avanchair

“È un traguardo importante per me, in pochi anni aver fondato Avanchair e oggi pensare di poter passare al prototipo chiedendo alla “folla” di investitori di contribuire al progetto. Il target di 130mila euro è importante ma sono fiducioso”. Così ha detto Andrea Depalo, founder e CIO di Avanchair. “Al fianco della squadra di Avanchair c’è da tempo Enel, ed Ernesto Ciorra, che ha colto l’innovatività del mio progetto, l’ha supportato e oggi si impegna di nuovo. Con il mio attuale socio, e amico fin dai primi giorni, Emilio Rigolio, abbiamo creato qualcosa di nuovo e da lungo tempo atteso dal mondo della disabilità motoria. Finora il disabile è stato prigioniero in una gabbia dorata perché tutte le carrozzine sono pensate per farlo rimanere seduto, nessuna per farlo scendere. Noi lottiamo per dare più autonomia alle persone con disabilità”.

Il progetto Avanchair: come funziona lo sviluppo delle sedie a rotelle

Il progetto Avanchair rispetto a sedie a ruote elettriche presenti sul mercato di massa, incorpora elementi di novità focalizzati a supportare gli utenti durante le attività della vita quotidiana (ADL) e le attività strumentali della vita quotidiana (IADL).

I vantaggi di Avanchair sono apprezzabili in particolare nella rivoluzionaria semplificazione dei trasferimenti tra sedia a ruote e le piattaforme che gli utenti desiderano raggiungere quotidianamente con la possibilità di monitoraggio IoT della salute dell’utente. Attraverso l’utilizzo dei sensori IoT la sedia non solo è in grado di monitorare i segni vitali, ma fornirà anche supporto nelle operazioni di assistenza remota e potrà integrarsi con le piattaforme di sanità elettronica (e-health).

Infine grazie al dispositivo JuiceAbility di Enel X la sedia a ruote di Avanchair può essere caricata tramite le infrastrutture di ricarica delle auto elettriche. Attraverso un cavo intelligente e una App, JuiceAbility consente di riconoscere le batterie delle sedie a ruote elettriche e di connetterle al sistema di stazioni di ricarica dei veicoli elettrici.