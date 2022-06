Enel E-Distribuzione supera il milione di di impianti privati di produzione di energia rinnovabile allacciati alla propria rete

E-Distribuzione di Enel ha superato il milione di impianti privati di produzione di energia rinnovabile allacciati alla propria rete, per una potenza totale di oltre 32 GW, di cui quasi due terzi proveniente da fonte solare. Famiglie e imprese possono così produrre energia destinata sia all’autoconsumo sia a essere immessa nella rete a beneficio di tutta la collettività. Tali impianti apportano impatti ambientali positivi per tutto il Paese, favorendo la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Per E-Distribuzione, da anni impegnata a connettere alla rete un numero sempre crescente di impianti da fonti rinnovabili, si tratta di un risultato importante in sintonia con la volontà dei clienti di adottare un modello più sostenibile di approvvigionamento energetico, con un aumento nell’ultimo anno del 150% di richieste di connessione degli impianti di piccola taglia. Un modello che la stessa E-Distribuzione abilita garantendo la connessione alla rete nazionale e grazie al quale il cliente gioca un ruolo da protagonista trasformandosi da semplice consumatore di energia, a produttore e consumatore di energia pulita.

”Quello raggiunto non è solo un traguardo importante per E-Distribuzione, ma per tutto il Paese – commenta Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione – L’Italia rivestirà un ruolo ancora più strategico nel sistema energetico europeo, diventando leader nella connessione alla rete e nella gestione dei produttori di energia pulita. L’obiettivo di E-Distribuzione è quello di favorire l’allacciamento di nuovi impianti rinnovabili per garantire il raggiungimento dei target nazionali ed europei di decarbonizzazione, diversificazione e sicurezza delle forniture energetiche”.

Il nuovo record di clienti abilitati alla produzione di energia rinnovabile, dislocati su tutto il territorio nazionale, costituisce un tassello fondamentale del più ampio percorso avviato da E Distribuzione per incrementare lo sviluppo delle energie pulite nel Paese, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Energia e Clima e ad accelerare la transizione energetica.