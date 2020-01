Enel Green Power si aggiudica 60 MW alla prima asta Fer del Gse

ROMA – Enel Green Power si è aggiudicata nella prima asta Fer (fonti energia rinnovabile, ndr) indetta dal Gse (Gestore Servizi Energetici) 60 MW di nuova capacità rinnovabile per 3 progetti eolici e 20 MW di potenza derivante dal rifacimento di impianti eolici e idroelettrici già in servizio. Nello specifico, spiega una nota, l’azienda ha partecipato alla gara da 500 MW destinati a nuovi progetti eolici e solari e a quella da 60 MW per rifacimenti di impianti idroelettrici ed eolici con potenza superiore a 1 MW.

Per quel che riguarda la nuova capacità, i tre impianti eolici sono in Sicilia, Molise e Campania e i lavori di costruzione verranno avviati nel 2020, con entrata in esercizio nel 2021. Per quel che riguarda il potenziamento e l’estensione della vita utile di 4 impianti già operativi, i cantieri di rifacimento verranno realizzati tra il 2020 e il 2021 in Molise, Sardegna, Piemonte e Toscana.

“Con questa aggiudicazione confermiamo il nostro impegno per la crescita delle energie rinnovabili in Italia, Paese centrale per il nostro business e per il nostro impegno nella transizione energetica verso un modello di generazione elettrica più sostenibile”, commenta Antonio Cammisecra, amministratore unico di Enel Green Power e direttore della divisione Global Power Generation. “Gli investimenti per lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile contribuiranno agli obiettivi di decarbonizzazione del Gruppo e del Paese, supportando la progressiva sostituzione delle fonti fossili con quelle a zero emissioni”.

La realizzazione di nuova capacità e il potenziamento di impianti esistenti in Italia rientrano nel più ampio impegno del gruppo Enel per la crescita delle rinnovabili e la decarbonizzazione che nel nostro Paese prevede, nel periodo 2020-2022, lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile per circa 700 MW e per il quale Egp ha sviluppato una pipeline di circa 1,3 GW di progetti sia “greenfield” sia di “repowering” che possono entrare in esercizio nello stesso periodo.

Enel Green Power, all’interno del Gruppo Enel, si occupa dello sviluppo e dell’esercizio di impianti di energia rinnovabile in tutto il mondo, ed è presente in Europa, nelle Americhe, in Asia, Africa e Oceania. In Italia EGP gestisce una capacità complessiva di rinnovabili di oltre 14 GW pari a circa la metà della capacità gestita dal Gruppo nel Paese. Nel 2019 Enel ha prodotto nel Paese circa 24 TWh da fonti rinnovabili pari al 52% della propria produzione energetica nazionale. Enel Green Power è leader nel mondo nel settore dell’energia green, con una capacità gestita di circa 46 GW, con un mix di produzione che comprende eolico, solare, geotermico e idroelettrico, ed è all’avanguardia nell’integrazione di tecnologie innovative negli impianti di energie rinnovabili.