Enel Green Power e Novartis, accordo decennale sull’energia rinnovabile

Enel Green Power e Novartis, accordo decennale per energia rinnovabile.

Enel Green Power e Novartis hanno firmato un Virtual Power Purchase Agreement della durata di dieci anni per circa 78 MW di energia rinnovabile. Il Vppa paneuropeo sarà operativo da gennaio 2022. E aiuterà Novartis a raggiungere i suoi obiettivi in termini di elettricità rinnovabile al 100%. E carbon neutrality nelle sue operazioni in Europa entro il 2025.

Enel e Novartis: come funziona l’accordo

L’energia fornita nel quadro di questo Vppa, riferisce una nota, verrà prodotta dal parco eolico di Tico da 179,9 MW, Situato nella provincia spagnola di Saragozza, sarà operativo dall’inizio del 2022. Attraverso questo accordo, l’energia rinnovabile fornita a Novartis eviterà l’immissione nell’atmosfera di circa 96.400 tonnellate di CO2 ogni anno.

Il commento delle due società

“Novartis è una società leader nelle questioni legate all’ambiente e alla sostenibilità. In Enel Green Power, siamo molto orgogliosi di essere un partner strategico. E il Green Enabler di una parte di un importante traguardo nel loro percorso verso la carbon neutrality delle operazioni e della filiera della società”. Lo ha dichiarato Javier Vaquerizo, Direttore di Global Commercial Office di Enel Green Power. “Con questo accordo, Novartis mostra le possibilità che i Vppa paneuropei possono offrire alle imprese impegnate per la lotta ai cambiamenti climatici nel continente”.

“In Novartis, la sostenibilità ambientale è in linea con il nostro obiettivo di reimmaginare la medicina per migliorare e allungare la vita delle persone”. Lo ha affermato Montse Montaner, Chief Sustainability Officer di Novartis. “L’efficienza energetica e le soluzioni per l’energia rinnovabile costituiscono le pietre angolari della nostra strategia per la riduzione delle emissioni. Siamo orgogliosi di unire le forze con Enel Green Power e altri partner che condividono la nostra mentalità nel nostro percorso verso la sostenibilità ambientale”. (Fonte Agi)