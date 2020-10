Enel vende il parco eolico da 42MW in Bulgaria

Enel ha avviato la costruzione del suo secondo progetto di parco ibrido in America Settentrionale.

Enel, attraverso la sua controllata statunitense dedicata alle rinnovabili Enel Green Power North America, ha avviato la costruzione del progetto solare + storage Azure Sky da 284 MW, il suo secondo progetto ibrido in Nord America che integra un impianto a energia rinnovabile con lo stoccaggio a batteria utility-scale.

Il progetto – si legge in una nota – costituisce un’altra tappa fondamentale dell’impegno della società, annunciato a luglio, di investire in progetti ibridi rinnovabili + storage negli Stati Uniti. The Home Depot acquisterà l’elettricità prodotta da una quota da 75 MW del progetto solare Azure Sky attraverso un accordo di fornitura elettrica.

“Enel Green Power ha progetti importanti per lo stoccaggio in Nord America. L’innovativo progetto Azure Sky, che arriva appena pochi mesi dopo l’annuncio del progetto Lily, rappresenta un ulteriore passo avanti verso un futuro sostenibile con impianti ibridi flessibili che produrranno energia rinnovabile stabilizzando al contempo ancora di più le reti elettriche”, ha dichiarato Salvatore Bernabei, recentemente nominato, ceo di Enel Green Power e direttore della business line Global Power Generation di Enel.

“La collaborazione con Enel Green Power rafforza il nostro impegno per ottenere energia sostenibile prodotta off-site”, ha dichiarato Ron Jarvis, Chief Sustainability Officer di The Home Depot. Il progetto solare + storage Azure Sky, situato a ovest della zona di Dallas-Fort Worth nella contea di Haskell in Texas, comprende un impianto fotovoltaico da 284 MW abbinato a una batteria da 81 MW e dovrebbe essere operativo entro l’estate 2021.