Enel Green Power amplia il parco di Cimarron Bend in Kansas

ROMA – Enel Green Power ha avviato la costruzione dell’ampliamento da 199 MW del parco eolico di Cimarron Bend a Clark County, in Kansas.

L’estensione del parco, riguarda l’installazione di 74 turbine e aumenterà la capacità del progetto dagli attuali 400 MW a 599 MW, trasformandolo nel più grande parco eolico nel portafoglio nord-americano di Enel.

La costruzione, che prevede un investimento di oltre 281 milioni di dollari USA, dovrebbe essere completata entro la fine del 2020.

“In quanto uno dei maggiori produttori di energia rinnovabile in Nord America, Enel Green Power punta all’eccellenza non soltanto sviluppando e costruendo nuovi progetti, ma anche espandendo strategicamente la flotta esistente”, ha dichiarato Antonio Cammisecra, CEO di Enel Green Power.

“L’ampliamento di Cimarron Bend è la dimostrazione sia della maturità delle nostre operazioni nel settore eolico che del nostro impegno nell’aumentareil portafoglio di impianti rinnovabili all’avanguardia che genereranno valore per molti anni a venire, fornendo al contempo energia sostenibile”.

Le prime due fasi di Cimarron Bend sono entrate in servizio nel 2016 e 2017 e hanno comportato un investimento complessivo di oltre 891 milioni di dollari USA. Una volta completato l’ampliamento da 199 MW, Cimarron Bend produrrà complessivamente oltre 2,7 TWh l’anno, che equivalgono a evitare l’emissione di 1,8 milioni di tonnellate di CO 2 .

L’elettricità prodotta da una porzione di 150 MW dell’estensione viene venduta nel quadro di un accordo per la fornitura di energia (Power Purchase Agreement, PPA) della durata di 15 anni con l’azienda di servizi elettrici Evergy.

Tale PPA includerà il supporto al programma Renewables Direct di Evergy, che consente ai clienti commerciali e industriali di compensare una percentuale dell’energia utilizzata attraverso fonti rinnovabili. A gennaio, Evergy si è impegnata a ridurre le emissioni di CO 2 dell’80% al di sotto dei livelli del 2005 entro il 2050.

“Mentre continuiamo a implementare una quota maggiore di energie rinnovabili nel nostro mix complessivo di generazione, Evergy è lieta di lavorare in partnership con Enel su questo progetto di ampliamento per aumentare la nostra capacità eolica totale”, ha affermato Kevin Brannan, Direttore Prodotti e Soluzioni di Evergy, Fonti Rinnovabili. “Questo ci aiuta a ridurre le emissioni di CO 2 e 2 aumentare i livelli di energia eolica, portandoci a realizzare operazioni più sostenibili e apportando in definitiva benefici ai nostri clienti”.

Un’agenzia per l’azione congiunta (joint action agency) della Missouri Public Utility Alliance (MPUA), la Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission (MJMEUC), che fornisce energia mediante municipalizzate a oltre 60 comunità in Missouri e Arkansas, acquisterà la produzione di una porzione da 30 MW del progetto nel quadro di un PPA della durata di 12 anni.

“Aggiungere l’energia eolica prodotta da Cimarron Bend al nostro portafoglio energetico fornisce alle società di pubblici servizi che sono nostri membri una maggiore stabilità dei prezzi dell’energia e costi inferiori”, ha dichiarato Ewell Lawson, Vice-Presidente Affari Esterni di MPUA. “Questo accrescerà la diversità delle fonti energetiche rifornendo le 35 utility di proprietà della comunità, aggiungendo un ulteriore 50% al loro portafoglio di rinnovabili”.

L’energia e i relativi crediti da rinnovabili derivanti dalla porzione originale da 400 MW di Cimarron Bend vengono venduti nel quadro di PPA a lungo termine con Google e il Kansas City Board of Public Utilities (BPU).

Enel Green Power sta seguendo da vicino la situazione della pandemia di COVID-19 e sta adottando misure per proteggere la salute dei lavoratori e della comunità in cui opera.

In Nord America, l’azienda ha attuato rigorose linee guida in materia di spostamenti, potenziato le misure igienico-sanitarie negli uffici e sui siti dei progetti e ha adottato modalità per consentire ai dipendenti di lavorare da remoto e seguire pratiche di lavoro sicure quando si trovano in loco.

Presso il sito di Cimarron Bend, le squadre stanno attuando pratiche di lavoro sicure e le operazioni sono state strutturate in modo da mantenere il distanziamento sociale e seguire le altre best practice.

Inoltre, nell’ambito dell’impegno del valore di 1,3 milioni di dollari USA in risposta alla pandemia di COVID-19 negli Stati Uniti e in Canada, l’azienda ha stanziato 69.000 dollari USA a favore delle organizzazioni per la sicurezza alimentare e del personale di primo intervento in Kansas.

Negli Stati Uniti e in Canada, Enel Green Power sta costruendo quasi 1 GW di nuova capacità eolica e solare nel 2020. Tra gli altri progetti in costruzione di Enel Green Power si annoverano la seconda fase del parco solare Roadrunner da 245 MW in Texas, il parco eolico da 236,5 MW di White Cloud in Missouri e il parco eolico di Aurora da 299 MW in North Dakota.

Enel Green Power è proprietario e gestore leader in Nord America di impianti di energia rinnovabile e vanta una presenza in 18 stati degli Stati Uniti e una provincia canadese. L’azienda opera 70 impianti con una capacità gestita di circa 5,8 GW da idroelettrico, eolico, geotermico e solare.