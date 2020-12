Enel Green Power avvia impianto eolico Nxuba da 140 MW in Sudafrica, nella provincia di Eastern Cape

Nuovo impianto eolico in Sudafrica, messo in esercizio da Enel Green Power. La controllata sudafricana del gruppo Enel dedicata alle energie rinnovabili, Enel Green Power RSA, ha messo in esercizio l’impianto eolico Nxuba da 140 MW nella Provincia di Eastern Cape. La costruzione del progetto ha comportato un investimento di 200 milioni di euro; si prevede che l’impianto generi 460 GWh di energia l’anno.

Enel Green Power e l’impianto eolico in Sudafrica

“Questo importante traguardo conferma l’impegno di EGP in Sud Africa e consolida la nostra posizione di leader come Independent Power Producer per le rinnovabili nel paese – ha dichiarato il ceo di Enel Green Power Salvatore Bernabei.

“Proseguiamo nella realizzazione di investimenti per diversificare ulteriormente il mix di generazione promuovendo al contempo una transizione energetica sostenibile e inclusiva, creando valore condiviso per i nostri stakeholder”.

Il parco eolico di Nxuba in Sudafrica

Il parco eolico di Nxuba eviterà l’emissione di circa 460.000 tonnellate di CO2 l’anno. E sarà supportato da un accordo di fornitura di energia ventennale con la utility sudafricana per l’energia Eskom. Nell’ambito di una gara indetta dal Governo sudafricano, che nell’aprile 2015, nell’ambito del quarto round, ha assegnato al Gruppo Enel un totale di cinque progetti eolici per una capacità di 700 MW. (Fonte Ansa)