ROMA – Enel Green Power, la business line globale di Enel specializzata in energie rinnovabili, ha avviato le operazioni del parco solare fotovoltaico di Ngonye da 34 MW1, il primo impianto del Gruppo in Zambia. Lo rende noto il gruppo in una nota.

L’impianto, che si trova nella Lusaka South Multi-Facility Economic Zone nel Sud del Paese, fa parte del programma Scaling Solar della Banca Mondiale attuato dalla Industrial Development Corporation dello Zambia. Nel giugno 2016 la IDC ha aggiudicato a Enel Green Power il diritto di sviluppare, finanziare, costruire, possedere e gestire l’impianto.

“Con la connessione alla rete di Ngonye, riconfermiamo il nostro impegno nell’aiutare il Paese a valorizzare la sua enorme ricchezza di fonti rinnovabili, che offre grandi opportunità di crescita”, ha dichiarato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power. “Attraverso questo progetto stiamo promuovendo l’ambiziosa spinta del governo per migliorare l’accesso all’energia in tutto il Paese, diversificando il suo mix di generazione per tutelarsi dalle forti siccità e dagli effetti dei cambiamenti climatici. Ngonye, un progetto di successo, conferma inoltre che efficaci programmi di sviluppo, come lo Scaling Solar, sono essenziali per attrarre investimenti privati nelle rinnovabili in Africa”.

L’impianto solare di Ngonye, controllato da una società veicolo posseduta all’80% da Enel Green Power e al 20% da Industrial Development Corporation, commercializzerà l’energia prodotta nel quadro di un accordo di fornitura energetica venticinquennale firmato con la utility pubblica ZESCO. Si prevede che l’impianto, una volta operativo, produrrà circa 70 GWh l’anno, evitando l’emissione in atmosfera di oltre 25.600 tonnellate di CO2.

Il Gruppo Enel ha investito circa 40 milioni di dollari americani per la costruzione di Ngonye. Nel giugno 2018 Enel ha sottoscritto un contratto di finanziamento di circa 34 milioni di dollari con IDC per la costruzione dell’impianto, che comprende prestiti senior da fino a 10 milioni di dollari provenienti dall’International Financing Corporation (IFC) della Banca Mondiale, fino a 12 milioni di dollari provenienti da IFC-Canada Climate Change Program, e fino a 11,75 milioni di dollari dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

Lo Zambia ha grande necessità di diversificare il proprio mix di generazione energetica, attualmente dominato dall’idroelettrico, con l’obiettivo di accrescere la sicurezza e la qualità dell’approvvigionamento, rispondendo così al crescente consumo di elettricità del Paese e incoraggiando l’elettrificazione delle aree rurali. Per questo motivo il governo dello Zambia ha lanciato una serie di iniziative volte a promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, con particolare attenzione al fotovoltaico, fissandosi l’obiettivo di raggiungere fino a 600 MW di capacità solare installata nei prossimi due-tre anni. In questo contesto, IDC ha lanciato un’asta pubblica per lo sviluppo di due impianti fotovoltaici con una capacità totale fino a 100 MW, strutturata secondo il programma Scaling Solar della Banca Mondiale, avvalendosi della consulenza dell’International Finance Corporation. Nel contempo, il governo dello Zambia ha lanciato un’altra gara per ulteriori 100 MW di capacità fotovoltaica da aggiudicare nell’ambito del quadro di riferimento per il solare GET FiT.

In Africa Enel Green Power è attualmente il maggior operatore indipendente in energia rinnovabile in termini di MW installati. Il Gruppo Enel sta investendo circa 700 milioni di euro nel continente, con la costruzione di 900 MW di capacità solare ed eolica nell’ambito del Piano Strategico 2019-2021. Il Gruppo attualmente opera nello Zambia, oltre che in Sudafrica dove ha oltre 500 MW in esercizio e oltre 700 MW in esecuzione. Ad Enel Green Power sono stati inoltre assegnati 100 MW di solare in Etiopia e ha 180 MW eolici in esecuzione in Marocco su un totale di 850 MW assegnati nel Paese. (Fonte: Enel)