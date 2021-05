Enel lancia Open Energy Digital, per aiutare le piccole e medie imprese che vogliono digitalizzarsi (Foto d’archivio Ansa)

Enel Energia lancia “Open Energy Digital“, l’offerta sviluppata in collaborazione con Accenture per supportare le piccole e medie imprese. Pmi che stanno affrontando il delicato compito della ripresa economica e favorire la digitalizzazione del loro business.

Open Energy Digital, come funziona l’offerta di Enel e Accenture per le Pmi

Lo annuncia una nota in cui si precisa che ‘Open Energy Digital‘ consente tra l’altro alle PMI, attraverso il pagamento di un abbonamento mensile, la possibilità di acquistare l’energia che utilizzano allo stesso prezzo all’ingrosso che Enel Energia paga sul mercato della Borsa Elettrica, senza alcuna maggiorazione.

Il prezzo è trasparente e può essere monitorato da chiunque in tempo reale. Nell’offerta è inclusa la realizzazione di un sito internet “pronto all’uso” creato da Accenture per aiutare le PMI a far crescere il loro business.

Accenture aiuta i clienti di Open Energy Digital nell’accesso digitale

Il cliente potrà accedere agevolmente a un servizio dedicato di design per la costruzione del sito web della sua azienda, con la possibilità di vendere online i suoi prodotti e ricevere e gestire prenotazioni attraverso un sistema di booking online.

Open Energy Digital offre anche un catalogo di corsi online per potenziare le PMI che vogliono aumentare le loro competenze in ambito digitale.