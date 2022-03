Enel nella Top 100 della classifica Equileap delle aziende che promuovono la parità di genere

Enel si conferma per il terzo anno consecutivo nella TOP 100 globale della classifica Equileap sulla parità di genere, riconosciuta come l’azienda italiana più performante e risultando 17a nella classifica generale. Equileap, organizzazione leader che fornisce dati e approfondimenti sulla parità di genere nel settore corporate, valuta la performance in materia di parità di genere delle società quotate in borsa.

Classifica Equileap, Enel confermata nella Top 100

“La presenza di Enel in questa classifica conferma che dare priorità alla parità di genere e aumentare la rappresentanza e l’empowerment delle donne sta creando nuove opportunità e sta consentendo di far emergere l’ampia diversità di talenti che coesistono nel nostro Gruppo”, ha affermato Guido Stratta, Direttore People and Organization di Enel. “Ci impegniamo a promuovere il coinvolgimento delle persone in tutta l’organizzazione e a innovare sfruttando il mix unico di competenze e passioni che sono alla base del nostro modello di business sostenibile”.

Nell’edizione 2022, la ricerca di Equileap ha valutato quasi 4.000 aziende sull’uguaglianza di genere in 23 mercati sulla base di 19 criteri approfonditi, tra cui l’equilibrio di genere della forza lavoro, nelle posizioni dirigenziali e nel Consiglio di Amministrazione, nonché il divario retributivo, la fruizione dei congedi parentali e la prevenzione delle molestie sessuali.

La presenza di Enel in questa graduatoria è il risultato delle sue azioni volte a promuovere costantemente l’accesso delle donne al Consiglio di Amministrazione, alle posizioni manageriali e alle assunzioni, contribuendo alla parità retributiva e favorendo il welfare e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutti i suoi dipendenti. In linea con le precedenti edizioni, sono state riconosciute anche le buone prassi di Enel nella promozione dei diritti umani e nel contrasto alla violenza, agli abusi e alle molestie sessuali.

Enel e le performance aziendali sulla diversità di genere

Grazie ai suoi risultati, Enel continua a essere inserita in tutti e tre i più prestigiosi indici e classifiche che valutano le performance aziendali sulla diversità di genere sul posto di lavoro e non solo: il Refinitiv Diversity Inclusion Index, il Bloomberg Gender-Equality Index e l’Equileap Global Report & Ranking on Gender Equality. Sebbene tutti e tre i rating valutino la performance attraverso parametri diversi, impiegando metodologie e approcci diversi, tutti riconoscono Enel come società che pone la diversità e l’inclusione al centro della propria cultura e strategia aziendale globale e come un campione nella promozione della diversità lungo l’intera catena del valore.

La leadership di Enel nella sostenibilità è riconosciuta a livello mondiale anche dalla presenza del Gruppo in diversi altri importanti ranking e indici di sostenibilità, come ad esempio MSCI ESG Leaders Indices, CDP Climate “A” List, gli indici Euronext Vigeo-Eiris 120, l’indice MIB ESG, la serie FTSE4Good Index, l’indice STOXX Global ESG Leaders, ISS “Prime” ranking, e gli indici ECPI.

Il Gruppo sta attirando sempre maggiore attenzione da parte degli investitori socialmente responsabili (SRI), la cui quota nella società è in costante crescita, e rappresenta oggi circa il 14,6% del capitale di Enel, un valore più che raddoppiato rispetto al 2014. Questo incremento riflette il crescente riconoscimento dell’importanza degli elementi non finanziari nella creazione di valore sostenibile di lungo periodo.

La presenza ormai consolidata di Enel nei principali indici mondiali di sostenibilità è supportata dalla realizzazione di un modello di business sostenibile e innovativo che genera valore per le persone, l’azienda e la società. Nel2021 il Gruppo ha anche aderito alla campagna Equal by 30, un impegno pubblico delle organizzazioni del settore pubblico e privato a lavorare per la parità di retribuzione, la parità di leadership e le pari opportunità per le donne nel settore dell’energia pulita entro il 2030. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: https://corporate.enel.it/it/media/press/d/2021/02/enel-aderisce-alla-campagna-equal-by-30-confermando-i-propri-impegni-sulla-parit-di-genere