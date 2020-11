Enel One, come funziona la nuova offerta con 5 piani tariffari (e costo fisso) (Foto da video)

Enel One, nuova offerta verde di Enel Energia con cinque piani tariffari (e costo fisso). Ecco come funziona.

Enel One di Enel Energia è l’offerta di energia verde, con cinque piani tariffari a costo mensile fisso, per le famiglie con il contatore elettronico di seconda generazione. Dedicata alle famiglie che dispongono del contatore di ultima generazione 2 G. Ovvero in grado di rilevare e mettere a disposizione i dati di misura basati su curve con dettaglio ogni 15 minuti.

Enel One, come funziona la nuova offerta

La nuova offerta è disponibile in 5 piani tariffari con un bonus di benvenuto di 20€ per il primo mese.

– Mini: per un pacchetto di 100 kWh mensili a un prezzo è di 32€ al mese.

– Basic: per 150 KW/h mensili prezzo è di 40€ al mese.

– Plus: per 200 kW/h mensili al prezzo è di 49 al mese.

– Super: per 300 kW/h mensili al prezzo è di 67€ al mese.

– Ultra: per 370 KW/h mensili al prezzo è di 79€ al mese.

Il salvadanaio dinamico

Inoltre il cliente avrà accesso ad un salvadanaio dinamico, chiamato E-BOX. Questo strumento ogni mese calcola i consumi inferiori o superiori al piano scelto verificabili dall’app dedicata. Ogni 12 mesi, o al raggiungimento di 45euro, l’E-BOX viene monetizzato con accredito o addebito direttamente sulla ricevuta.

Se le abitudini di consumo cambiano, e ci si avvicina o si sfora la soglia del piano, il cliente riceve una notifica. E avrà così la possibilità di modificare il piano di abbonamento e aderire direttamente ad uno più vicino alle proprie esigenze di consumo. E anche la bolletta scompare.

ll cliente riceverà la spesa mensile di abbonamento con una ricevuta semplificata e digitale. Un servizio pratico e sostenibile che, riducendo l’uso della carta e le attività di trasporto e consegna, contribuisce al rispetto dell’ambiente e alla riduzione di emissioni di anidride carbonica. La bolletta sarà comunque visionabile all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate o richiedendone copia in qualsiasi momento.

L’adesione a Enel One può essere effettuata on line, al sito www.enel.it, oppure chiamando il numero verde 800 900 860 o presso uno dei negozi di Enel Energia.

La campagna di comunicazione

La campagna di comunicazione durerà quattro settimane con un’idea creativa sviluppata da Saatchi & Saatchi nasce da una riflessione sulla situazione attuale che vede le certezze e le abitudini delle famiglie cambiare ogni giorno. Ma almeno per l’energia si può stare tranquilli.

Lo spot TV illustra i cambiamenti che avvengono: sul lavoro, dove lo smart working ha ormai ridisegnato la routine, in famiglia, dove la digitalizzazione ha reso più smart anche i più grandi, e nel tempo libero, dove sono i figli a dare lezione ai propri genitori.

In questo contesto, Enel One rappresenta la certezza di un’energia verde a costo fisso e la tranquillità di una soluzione che, almeno quando si tratta dei nostri consumi, ci permette di tenere tutto sotto controllo.

La campagna multi-soggetto è declinata su TV, radio, stampa e web con una creatività dinamica che andrà ad intercettare dei target specifici, veicolando di volta in volta dei messaggi personalizzati. La pianificazione media web è stata curata dal centro media Starcom. Invece per la TV, stampa e radio la pianificazione media è stata curata dall’agenzia Mindshare.