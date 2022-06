Enel premiata come migliore nella gestione della proprietà intellettuale in Italia all’Innovation IP Forum Award (Foto Ansa)

Enel ha ricevuto il premio come best Intellectual Property Department per l’Italia agli Innovation IP Forum Awards organizzati da Leaders League, agenzia internazionale di rating e marketing che opera a livello mondiale nei settori legale, private equity e servizi finanziari, risorse umane, innovazione e wealth management.

Enel premiata come best Intellectual Property Department

Il riconoscimento è stato assegnato in occasione della cerimonia che si è svolta ieri, 31 maggio, a Parigi. La giuria ha apprezzato l’innovatività della Matrice IP creata da Enel, in grado di codificare asset immateriali (come ad esempio: brevetti, copyright o trade secrets) e di effettuare una valutazione economica degli stessi.

La gestione della Proprietà intellettuale rientra nell’ambito dell’applicazione dei principi dell’Open Innovation di cui Enel è leader e riferimento a livello mondiale.

Enel e la proprietà intellettuale

Nel corso del 2021, Enel ha rafforzato la gestione strategica, responsabile e sostenibile della Proprietà intellettuale grazie all’adozione di una nuova procedura di Intellectual Property Management, nell’ambito della reportistica non finanziaria del Gruppo, a conferma l’impegno per la creazione di valore condiviso.

La procedura, predisposta tenendo fede ai principi dello standard ISO 56005:2021, comprende tutte le fasi di vita della proprietà intellettuale, dal momento di concezione delle invenzioni a quello della protezione e mantenimento del portafoglio e dei rapporti con le controparti.