Enel vince il premio Peter Kraljic per la strategia procurement

ROMA – Enel ha vinto il premio Peter Kraljic Award nella categoria Talent Management dallo European Institute of Purchasing Management (Eipm) a Parigi. Lo comunica il gruppo in una nota.

“Questo premio – ha dichiarato Salvatore Bernabei, direttore Global Procurement di Enel – è un importante riconoscimento dell’investimento di Enel nelle sue persone per supportare la trasformazione del procurement, attraverso la cui strategia mira a massimizzare la creazione di valore e l’esperienza dei suoi stakeholder. La solidità di questa strategia – ha aggiunto – risiede nella sua forte struttura, focalizzata sull’innovazione, su un approccio proattivo e una particolare attenzione a salute, sicurezza e ambiente, nonché alle tematiche sociali. In prospettiva, continueremo a rinforzare questa strategia di procurement aperta, innovativa e sostenibile, continuando a contribuire alla creazione e alla massimizzazione del valore per il Gruppo Enel e i suoi stakeholder”.

Nel 2017 il Gruppo Enel ha iniziato il processo di trasformazione della propria area di Global Procurement, che ha portato alla riprogettazione di processi e sistemi e alla definizione di un ruolo e una missione nuovi all’interno dell’azienda. “Global Procurement – spiega Enel – si occupa di mettere in pratica la visione “Open Power” di Enel, promuovendo la qualità della cooperazione tra il Gruppo e i suoi fornitori. L’area ha assunto inoltre un ruolo centrale nell’estendere il modello di sostenibilità di Enel alla filiera di fornitura di tutto il Gruppo, in quanto per Enel sostenibilità vuol dire valore. La missione del Global Procurement è infatti quella di generare valore oltre che risparmio economico, introducendo meccanismi competitivi che premiano, durante le gare d’appalto del Gruppo, le società partecipanti che si impegnano nel campo di salute, sicurezza, ambiente, economia circolare e cause di valore sociale”.

A seguito della visita presso le sedi di Enel, l’Eipm ha lodato l’entusiasmo e la professionalità del team di Global Procurement del Gruppo, come anche l’attenzione posta dal team nella creazione di valore e nel miglioramento dell’esperienza del cliente. Secondo il giudizio dell’Eipm, il team Global Procurement di Enel unisce delle solide basi che portano alla creazione di risultati affidabili e uno spirito imprenditoriale che incoraggia lo sperimentare nuove idee, accogliendo con entusiasmo i cambiamenti e anticipando gli sviluppi futuri. (Fonte: Agi)