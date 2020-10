Enel lancia un Sustainability-Linked Bond da 500 milioni di sterline, il primo del genere in sterline.

Enel Finance International, finanziaria di diritto olandese controllata da Enel, ha lanciato in sterline un “Sustainability-Linked bond” single-tranche per investitori istituzionali per 500 milioni di sterline, pari a circa 550 milioni di euro.

Ha ricevuto richieste in esubero per quasi 6 volte, totalizzando ordini per circa 3 miliardi di sterline e una partecipazione definita “significativa di investitori socialmente responsabili (Sri)”. L’emissione è strutturata in una singola tranche di 500 milioni di sterline a tasso 1,000%, con scadenza 20 ottobre 2027.

Il prezzo è stato fissato in 99,747% e il rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,038%. La data di regolamento per l’emissione è il 20 ottobre 2020. L’emissione è collegata al Key performance indicator (Kpi) relativo alla “Percentuale di capacità installata rinnovabile” e al conseguimento di un Sustainability performance target (Spt) pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2022 (al 30 giugno 2020, era pari al 51,9%).