Enel tra i leader mondiali della sostenibilità: l’azienda riconfermata nella classifica Euronext Vigeo-Eiris 120

La leadership globale di Enel nella sostenibilità è stata riconfermata anche nella revisione di fine anno 2021 dell’indice Euronext Vigeo Eiris (V.E.) World 120. Sulla base dei dati forniti da V.E., l’indice Euronext Vigeo Eiris World 120 stila due volte all’anno la classifica delle 120 aziende più sostenibili fra le 1.500 principali società in termini di capitale flottante in Nord America, Asia Pacifico ed Europa.

Enel ha inoltre confermato la propria presenza anche negli indici regionali Euronext V.E. Europe 120 ed Eurozone 120, che comprendono rispettivamente le 120 imprese più sostenibili fra le 500 aziende con il maggiore capitale flottante in Europa e nell’Eurozona.

Enel riconfermata nella classifica Euronext Vigeo-Eiris 120

“La riconferma di Enel in questi importanti indici evidenzia il percorso verso la sostenibilità che il Gruppo continua a promuovere, collegando con successo i temi ambientali, sociali e di governance con la creazione del valore”, ha affermato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel.

“Continuiamo a dare priorità agli aspetti ESG all’interno dell’intera catena del valore, mantenendo il focus sui business e sulle tecnologie che contribuiscono a gestire le sfide più rilevanti che la società sta affrontando, come il cambiamento climatico, e a generare valore per tutti i nostri stakeholder e clienti, apportando al contempo benefici alle comunità locali e all’ambiente in generale”.

Vigeo Eiris leader globale nelle valutazioni

Vigeo Eiris, acquisita da Moody’s nel 2019, è leader globale nelle valutazioni, dati, ricerca, benchmark e analisi in ambito ambientale, sociale e di governance. Attraverso una partnership con Euronext, la principale borsa europea, V.E. seleziona le società quotate con le migliori performance nel campo della sostenibilità sulla base di una valutazione dei risultati aziendali fondata su 25 criteri di sostenibilità, che tengono conto di ambiente, capitale umano, diritti umani, coinvolgimento delle comunità, comportamento aziendale e governance d’impresa. V.E ha riconosciuto l’impegno di Enel nell’integrazione delle pratiche ESG alla strategia aziendale lungo l’intera catena del valore.

In particolare, V.E. ha identificato le solide performance di Enel in un’ampia gamma di criteri ambientali, sociali e di governance, tra i quali strategia ambientale, energie rinnovabili, sistemi basati sulla non discriminazione, sul dialogo sociale e lotta alla corruzione, e pratiche di corporate governance.

La leadership globale di Enel nel campo della sostenibilità è testimoniata a livello mondiale dalla presenza del Gruppo in diversi altri importanti indici e classifiche della sostenibilità, come gli MSCI ESG Leaders Indexes, la Climate “A” List del CDP, l’indice MIB ESG, la serie di indici FTSE4Good, l’indice STOXX Global ESG Leaders, l’ISS “Prime” rating, il Bloomberg Gender Equality Index, l’indice Refinitiv TOP 100 Diversity and Inclusion, la classifica “Top 100 Gender Equality Global” di Equileap e gli ECPI Indices.

Enel attira sempre più Investitori Socialmente Responsabili (SRI)

Il Gruppo attira in maniera crescente l’interesse degli Investitori Socialmente Responsabili (SRI), le cui partecipazioni nella società sono in costante crescita, e rappresentano ad oggi il 14,6% circa del capitale sociale di Enel, pari a oltre il doppio rispetto ai livelli del 2014.

Tale aumento riflette la crescente importanza che i mercati finanziari attribuiscono a componenti non finanziarie nella creazione di valore sostenibile di lungo termine. La consolidata presenza di Enel all’interno dei principali indici mondiali della sostenibilità è sostenuta dauna strategia globale che abbraccia tutti gli aspetti della sostenibilità e considera tutti gli stakeholder.

Esempi di progetti di sostenibilità che Enel sta realizzando in varie parti del mondo vanno dalla promozione dell’elettrificazione rurale in Argentina, attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici in grado di fornire elettricità affidabile e sostenibile ad oltre 2.000 persone, alla gestione del progetto di e-city a Siviglia in Spagna per la creazione di una smart city completamente autonoma che utilizza il 100% di energia pulita. Per sapere di più su questi progetti e altri progetti sostenibili si invita a visitare Storie di Enel e di sostenibilità.