Enel, nel trimestre +1,9% utili. L’ad Starace: “Nove anni pieni di entusiasmo”

Nel primo trimestre dell’anno Enel registra la crescita dell’Ebitda ordinario a 5,5 miliardi di euro (+21,8%) e dell’utile netto ordinario a 1,5 miliardi di euro (+1,9%) mentre i ricavi si attestano a 26,41 miliardi di euro (34,13 miliardi nel primo trimestre 2022, -22,6%), con un ribasso rispetto all’anno scorso “principalmente riconducibile a una progressiva discesa dei prezzi dell’energia a seguito della normalizzazione del contesto energetico”. Lo rende noto il gruppo energetico indicando che l’indebitamento netto scende a 58,9 miliardi di euro (-1,9%).

Tutti i numeri

Nella nota sui conti del trimestre, approvati dal Cda presieduto da Michele Crisostomo, si spiega che l’incremento dell’Ebitda “è da ricondurre alla crescita del business integrato, quale risultante dalla combinazione dei business di Generazione termoelettrica e trading, Enel green power, Mercati finali ed Enel X, insieme con i migliori risultati di Enel Grids”. Il Mol a 4,76 miliardi di euro (4,54 miliardi nel primo trimestre 2022, +4,7%) e l’Ebit a 2.951 milioni di euro (2.831 milioni di euro nel primo trimestre 2022, +4,2%), “la variazione riflette principalmente l’andamento positivo della gestione operativa, che ha più che compensato i maggiori ammortamenti rilevati nel corso del primo trimestre 2023”, spiega Enel. Il risultato netto ordinario del gruppo a 1.512 milioni di euro (1.484 milioni di euro nel primo trimestre 2022, +1,9%) mostra una variazione che “riflette l’andamento positivo della gestione operativa ordinaria, che ha più che compensato l’incremento degli oneri finanziari netti, dovuto all’aumento dei tassi di interesse combinato al maggior debito lordo del periodo rispetto al primo trimestre 2022, nonché il maggior carico fiscale e l’incremento delle interessenze dei terzi per i risultati conseguiti sostanzialmente in Spagna, America Latina e Romania”. Il risultato netto del gruppo nei primi tre mesi è 1.034 milioni di euro (1.430 milioni di euro nel primo trimestre 2022, -27,7%). “I flussi di cassa della gestione operativa e i risultati della gestione straordinaria hanno più che compensato il fabbisogno generato dagli investimenti del periodo e dal pagamento dei dividendi” precisa la nota che indica anche investimenti a 2.873 milioni di euro (2.533 milioni di euro nel primo trimestre 2022, +13,4%) con un incremento “attribuibile alla crescita degli investimenti in Enel Green Power ed Enel Grids”.

L’ad di Enel Starace: “Nove anni pieni di entusiasmo”

“I nove anni che ho trascorso con voi in questo lavoro sono stati tutti molto soddisfacenti e pieni di entusiasmo per lo splendido sviluppo di questo gruppo. Sono convinto che i prossimi anni saranno ugualmente soddisfacenti e auguro a tutti voi il successo nel seguire l’evoluzione di Enel”. Così l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, agli analisti nella conference call sui risultati del primo trimestre.

Una sorta di saluto e comunque un augurio agli analisti e all’azienda, che Starace sta per lasciare dopo nove anni alla guida come amministratore delegato e direttore generale. All’assemblea dei soci del 10 maggio prossimo, infatti, non c’è il suo nome in nessuna delle tre liste dei candidati presentate per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Starace ha aggiunto che “la turbolenza del 2022 si sta riducendo”, ed Enel continuerà a procedere spedita nel percorso di “decarbonizzazione e maggiore elettrificazione”, “i prossimi anni si profilano soddisfacenti”